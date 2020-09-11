"Точечная селекция": Ингулец ищет игроков атакующего плана

Главный тренер " Ингульца " Сергей Лавриненко в эфире ТК футбол рассказал, на какие позиции клуб ищет усиление.

"Пока преждевременно говорить о том, что мы подписываем новичков. Просматриваем футболистов - кого-то отпустили уже, кого-то пригласили. Пока трансферное окно, то будем стараться усилить состав.

Много новичков не будет, точечная селекция. Рассматриваем в основном игроков атаки - форварды, крайние форварды", - сказал Лавриненко.

Напомним, что в первом туре УПЛ "Ингулец" сыграл вничью с "Днепром-1" (1:1), а во втором померяется силами с "Ворсклой".