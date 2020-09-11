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"Точечная селекция": Ингулец ищет игроков атакующего плана

Премьер-лига
(1 голосов)

Сергей Лавриненко рассказал о трансферных планах Ингульца

"Точечная селекция": Ингулец ищет игроков атакующего плана
Новина українською

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко в эфире ТК футбол рассказал, на какие позиции клуб ищет усиление.

"Пока преждевременно говорить о том, что мы подписываем новичков. Просматриваем футболистов - кого-то отпустили уже, кого-то пригласили. Пока трансферное окно, то будем стараться усилить состав.

Много новичков не будет, точечная селекция. Рассматриваем в основном игроков атаки - форварды, крайние форварды", - сказал Лавриненко.

Напомним, что в первом туре УПЛ "Ингулец" сыграл вничью с "Днепром-1" (1:1), а во втором померяется силами с "Ворсклой".

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В статье: Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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фан-горняк (Кривой Рог)
12.09.2020 в 00:03
Пара вперёд, йе.би Мороза красного носа вместе с кобылой маркетинга Рыбакиной
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фан-горняк (Кривой Рог)
12.09.2020 в 00:02
Как там клоун Мороз работает? Сколько спермы уже принял от папы)?
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