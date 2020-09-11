Судейский эксперт проанализировал попадание мяча в руку Тамма в матче Динамо - Десна

Игорь Пасхал судил матч "Динамо" - "Десна" (0:0) и проблем у него не было. Хотя, как отметили наши судейские эксперты, даже в темпе медленной игры арбитр выглядел тяжелым, двигался неуклюже.

- Игра для Пасхала не была непредсказуемой, - говорит Мирослав Ступар. - Ни одна, ни другая команды не поставили перед арбитром непосильных задач. Можно вспомнить лишь момент в начале второго тайма, когда была подача в штрафную площадь, Супряга с Таммом боролись на "втором этаже" и мяч, опускаясь, коснулся руки эстонского защитника.

Это не является нарушением правил. В Правилах четко прописано, что игра рукой в ​​мяч – это когда игрок намеренно касается мяча собственной рукой. А в этом эпизоде ​​Тамм хотел сыграть головой, но мяч случайно опустился на руку. Это не является основанием для назначения одиннадцатиметрового, - сказал Мирослав Ступар.