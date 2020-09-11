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Судейский эксперт проанализировал попадание мяча в руку Тамма в матче Динамо - Десна

Премьер-лига
(1 голосов)

Не каждый контакт руки с мячом в штрафной площадке - пенальти

Судейский эксперт проанализировал попадание мяча в руку Тамма в матче Динамо - Десна
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Игорь Пасхал судил матч "Динамо" - "Десна" (0:0) и проблем у него не было. Хотя, как отметили наши судейские эксперты, даже в темпе медленной игры арбитр выглядел тяжелым, двигался неуклюже.

- Игра для Пасхала не была непредсказуемой, - говорит Мирослав Ступар. - Ни одна, ни другая команды не поставили перед арбитром непосильных задач. Можно вспомнить лишь момент в начале второго тайма, когда была подача в штрафную площадь, Супряга с Таммом боролись на "втором этаже" и мяч, опускаясь, коснулся руки эстонского защитника.

Это не является нарушением правил. В Правилах четко прописано, что игра рукой в ​​мяч – это когда игрок намеренно касается мяча собственной рукой. А в этом эпизоде ​​Тамм хотел сыграть головой, но мяч случайно опустился на руку. Это не является основанием для назначения одиннадцатиметрового, - сказал Мирослав Ступар.

Отметим, что поединок "Динамо" - "Десна" открывал программу второго тура УПЛ.

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В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Мирослав Ступар Игорь Пасхал
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Комментарии (2)
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oleg dynamo (львівська)
11.09.2020 в 21:53
я теж рахую що тут ставити пеналь не треба,але вражають так звані експерти:"коли гравець навмисно торкається м'яча власною рукою"-тоді точка,а скільки разів ігрок ненавмисно грає рукою і всі в один голос що це пеналь.Де різниця?Закон як дишло куда повернеш там і діє.....
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GAAD (Бучач)
11.09.2020 в 21:48
Та пофіг...
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