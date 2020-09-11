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Луческу: Команда не строится так быстро. Особенно, если вести речь об игре в атаке

Премьер-лига
(2 голосов)

Наставник киевлян подвел итог матча с Десной

Луческу: Команда не строится так быстро. Особенно, если вести речь об игре в атаке
Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу на послематчевой пресс-конференции прокомментировал ничью своей команды в матче 2-го тура УПЛ с "Десной" (0:0).

— Сложная игра против очень организованной команды, которая сделала все возможное, чтобы не проиграть. Мы доминировали весь матч и создали немало шансов для взятия ворот. Но нам не хватало свежести при завершении своих атак — как в движении, как и в мышлении.

К сожалению, на этой неделе мы потеряли Бурду и Попова. Кроме того, сегодня возникла проблема с Тымчиком. А еще надо учесть, что буквально лишь накануне из своих сборных приехали Кендзера и Родригес. При этом многие наши футболисты, вызванные в сборные, участия в матчах не принимали, а только тренировались. И тренировались мало. Это было видно сегодня по ходу игры.

Но я доволен тем, как команда боролась за победу, искала её. Очень сложная нас ждет игра во вторник в квалификации Лиги чемпионов. АЗ играет примерно также — агрессивно, боевито. Поэтому сейчас самая главная задача — восстановить команду, чтобы она была полностью готова ко вторнику.

Не понравились сегодня паузы в игре. Такое впечатление, что я вернулся на семь лет назад. Эти паузы останавливали нас, сбивали наше движение. Но "Десна" в любом случае заслужила этот результат. А мы должны сделать выводы из своих ошибок и не повторять их в дальнейшем.

— Каково состояние Тымчика?

— Такие травмы очень серьезны. После них футболист не быстро возвращается на поле...

— Кто его заменит в ближайших матчах?

— Большого выбора исполнителей в обороне у нас нет. Но, с другой стороны, я очень доволен дебютом Забарного. Несмотря на свою молодость, он сыграл очень хорошо.

Из-за потери Попова нам пришлось перевести в центр обороны Миколенко — он тоже хорошо сыграл на этой позиции. Но при этом мы потеряли его на левом фланге: уверен, Миколенко, действуя на своей привычной позиции, доставлял бы много мячей в штрафную площадь соперника.

Из всех наших травмированных полноценно вернулся только Миколенко. Вербичу еще надо набирать форму, он слишком долго не тренировался и не играл. Шепелев, надеемся, на следующей неделе уже будет работать в общей группе.

А то касается того, кто будет играть против АЗ, то у нас еще несколько дней, чтобы подумать над этим.

— Что не удалось сегодня выполнить из установки на матч?

— Мы создали достаточно моментов для взятия ворот соперника. Но команда не строится так быстро. Особенно, если вести речь об игре в атаке. Что-то мы неправильно делали в завершающей фазе, и эти проблемы мы будем решать в раздевалке.

Но я поздравил ребят за их отношение. Мы абсолютно доминировали. Однако при этом играли против соперника, который очень профессионально выполнял свою работу, направленную на то, чтобы не пропустить гол. "Десна" умела сбивала темп. Но это не должно было нам помешать забивать — у нас для этого было достаточно возможностей.

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В статье: Мирча Луческу Десна (Чернигов) Динамо (Киев)
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (6)
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Геродот (Винница)
11.09.2020 в 23:18
"Но команда не строится так быстро. Особенно, если вести речь об игре в атаке." Мирча, еще пару таких ничьих, и опять пойдет борьба за второе место. А его завоевывали и ваши предшественники - Хацкевич и Михайличенко. А что до атаки, так в Динамо нет нападающих высокого уровня. Их надо покупать и дорого, а не игроков уровня Соля. А это уже вопрос к Суркису.
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dуnamo kiev #1 (Charlotte )
11.09.2020 в 23:00
Ну, до Нового года времени еще много, а если не выйдет - то там за дверью очередь из сердец ждет с нетерпением :)
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+3
-2
ShtanGa (Славське)
11.09.2020 в 22:48
Під свої 80 збудує дк
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+2
-1
ЛютийHohol
11.09.2020 в 22:32
кароче..посыл такой..в этом сезоне дк снова вторые(
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+2
-1
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Инспектор ( )
11.09.2020 в 22:12
Прав Мирча, никуда не деться. Не дали времени ни Хацкевичу, ни Михайличенко построить команду.
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+2
-2
UA Hero (Chernivtsi)
11.09.2020 в 22:20
Команду будував Лобановський.Хац і Михайличенко просто шарахалися з боку в бік... Вони і не пробували нічого будувати...
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+3
0


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