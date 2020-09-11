Рябоконь: Давно не играли на ноль в обороне. Ребята справились со своей работой

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь в эфире Footballhub прокомментировал ничейный результат (0:0) в матче 2-го тура чемпионата Украины с "Динамо".

— Александр Дмитрович, как вы прокомментируете результат сегодняшнего матча?

— Мы давно не играли на "ноль" в обороне. Наверное, хозяева недовольны таким результатом, но для нас ничья на выезде — позитивный результат. Тем более, с такой командой, как "Динамо". У нас травму получил Имереков, поэтому в обороне были некоторые проблемы в этом плане. Но если не пропустили, значит, ребята справились со своей работой.

— Почему сегодня решили сыграть с двумя центральными защитниками и двумя фулбеками?

— С более сильными соперниками, как "Динамо" и "Шахтер", бывает, мы меняем схему игры. Но чаще играем в четыре защитника.

— Как себя чувствуют травмированные футболисты?

— Арвеладзе заболел, Имереков получил травму колена на тренировке, травма и у Мудрика. Надеюсь, через четыре-пять дней он вернется.

— Была длительная пауза между первым и вторым турами. Функциональное состаяние улучшилось или ухудшилось?

— Тяжело, возможно, на фоне соперника. В матче был достаточно рваный темп, футболистам было тяжело. Но условия одинаковы для всех.

— Филиппов сегодня играл без мяча. С чем это было связано?

— С силой соперника. "Динамо" уделило ему много внимания, он много двигался, но немного не хватало скорости. Скорости принятия решений.

— Команда готова играть по две встречи в неделю?

— Посмотрим, как будет на деле. У нас много футболистов дублирующего состава, думаю, такой ритм мы выдержим.

— Какие задачи у "Десны" на сезон?

— Пока что глобального задания не было, но хочется сделать шаг вперед. Надеюсь, будем бороться за пьедестал.