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Рябоконь: Давно не играли на ноль в обороне. Ребята справились со своей работой

Премьер-лига
(1 голосов)

Послематчевый комментария главного тренера Десны

Рябоконь: Давно не играли на ноль в обороне. Ребята справились со своей работой
Новина українською

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь в эфире Footballhub прокомментировал ничейный результат (0:0) в матче 2-го тура чемпионата Украины с "Динамо".

— Александр Дмитрович, как вы прокомментируете результат сегодняшнего матча?

— Мы давно не играли на "ноль" в обороне. Наверное, хозяева недовольны таким результатом, но для нас ничья на выезде — позитивный результат. Тем более, с такой командой, как "Динамо". У нас травму получил Имереков, поэтому в обороне были некоторые проблемы в этом плане. Но если не пропустили, значит, ребята справились со своей работой.

— Почему сегодня решили сыграть с двумя центральными защитниками и двумя фулбеками?

— С более сильными соперниками, как "Динамо" и "Шахтер", бывает, мы меняем схему игры. Но чаще играем в четыре защитника.

— Как себя чувствуют травмированные футболисты?

— Арвеладзе заболел, Имереков получил травму колена на тренировке, травма и у Мудрика. Надеюсь, через четыре-пять дней он вернется.

— Была длительная пауза между первым и вторым турами. Функциональное состаяние улучшилось или ухудшилось?

— Тяжело, возможно, на фоне соперника. В матче был достаточно рваный темп, футболистам было тяжело. Но условия одинаковы для всех.

— Филиппов сегодня играл без мяча. С чем это было связано?

— С силой соперника. "Динамо" уделило ему много внимания, он много двигался, но немного не хватало скорости. Скорости принятия решений.

— Команда готова играть по две встречи в неделю?

— Посмотрим, как будет на деле. У нас много футболистов дублирующего состава, думаю, такой ритм мы выдержим.

— Какие задачи у "Десны" на сезон?

— Пока что глобального задания не было, но хочется сделать шаг вперед. Надеюсь, будем бороться за пьедестал.

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В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Александр Рябоконь
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (3)
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Геродот (Винница)
11.09.2020 в 23:21
Стакой игрой в Лиге Европы делать нечего. Думаю, зря отпустили Фаворова и Богданова, теперь некому снабжать мячами того же Филиппова.
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+1
-2
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simargl (Чернигов)
11.09.2020 в 23:23
Да уж, про лигу чемпионов во вторник и подумать страшно...
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+1
0
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simargl (Чернигов)
11.09.2020 в 22:33
Молодцы. Ничья с ДК на выезде хороший результат. Здоровья всей команде. Удачи нам !!!
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+3
-1


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