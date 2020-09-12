Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Болонья сделала Динамо новое предложение по Супряге
Торги продолжаются
"Болонья" продолжает вести переговоры с "
По информации TMW, итальянский клуб сделал "Динамо" новое предложение. По последним данным, "Болонья" готова заплатить за игрока 10 млн евро и добавить к нему возможные бонусы.
Теперь итальянский клуб ожидает решения руководства "Динамо".
Ранее сообщалось, что "Болонья"
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:tuttomercatoweb
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...