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Болонья сделала Динамо новое предложение по Супряге

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Болонья сделала Динамо новое предложение по Супряге
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"Болонья" продолжает вести переговоры с "Динамо" по трансферу форварда Владислава Супряги.

По информации TMW, итальянский клуб сделал "Динамо" новое предложение. По последним данным, "Болонья" готова заплатить за игрока 10 млн евро и добавить к нему возможные бонусы.

Теперь итальянский клуб ожидает решения руководства "Динамо".

Ранее сообщалось, что "Болонья" активизировала переговоры с агентом Супряги Александром Яковенко, а сам футболист положительно оценивает возможность перехода в Серию А.

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В статье: Болонья (Болонья) Динамо (Киев) Владислав Супряга
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Источник:
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