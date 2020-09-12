Болонья сделала Динамо новое предложение по Супряге

"Болонья" продолжает вести переговоры с " Динамо " по трансферу форварда Владислава Супряги.

По информации TMW, итальянский клуб сделал "Динамо" новое предложение. По последним данным, "Болонья" готова заплатить за игрока 10 млн евро и добавить к нему возможные бонусы.

Теперь итальянский клуб ожидает решения руководства "Динамо".