  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Жерсон Родригес: Было тяжело. Десна всей командой стояла в защите
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жерсон Родригес: Было тяжело. Десна всей командой стояла в защите

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне так и не смогли забить черниговцам

Жерсон Родригес: Было тяжело. Десна всей командой стояла в защите
Новина українською

Нападающий "Динамо" Жерсон Родригес поделился впечатлениями от игры 2-го тура УПЛ с "Десной" (0:0).

- Мы хорошо играли, контролировали мяч, создавали моменты. Во втором тайме отдали мяч "Десне" и для нас было нелегко вернуть игру под свой контроль. Вся черниговская команда стояла в защите и было тяжело забить гол, но впереди отвественная игра Лиги чемпионов против АЗ. Нужно забыть поединок с "Десной" и переключить свой фокус на матч, который состоится уже во вторник.

- Как настроение после игры?

- Настроение не самое лучшее, мы не выиграли, но нужно продолжать работать и сохранять фокус на игру с АЗ.

- Почему не удалось обыграть "Десну"? Что удалось и не удалось реализовать в поединке?

- Я не знаю, но нам тяжело было играть с "Десной", они хорошо оборонялись. Мы выходили на игру с настроем на победу и забить голы, нужно сохранить этот настрой и на вторник. Впереди важная игра и должны одержать победу.

- Какая была установка на игру?

- Такая же, как всегда. Мы продолжаем работать и есть время подгтовиться к АЗ.

- Возможно, вы решили поберечь силы на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против АЗ?

- Не могу так сказать, мы были сконцентированы на игре, хотели победить, но удача не улыбнулась нам. Было тяжело играть с “Десной”. Сезон только начался, мы полны сил и нет времени, чтобы растерять кондиции.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Жерсон Родригес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...