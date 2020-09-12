Жерсон Родригес: Было тяжело. Десна всей командой стояла в защите

Нападающий "Динамо" Жерсон Родригес поделился впечатлениями от игры 2-го тура УПЛ с "Десной" (0:0).

- Мы хорошо играли, контролировали мяч, создавали моменты. Во втором тайме отдали мяч "Десне" и для нас было нелегко вернуть игру под свой контроль. Вся черниговская команда стояла в защите и было тяжело забить гол, но впереди отвественная игра Лиги чемпионов против АЗ. Нужно забыть поединок с "Десной" и переключить свой фокус на матч, который состоится уже во вторник.

- Как настроение после игры?

- Настроение не самое лучшее, мы не выиграли, но нужно продолжать работать и сохранять фокус на игру с АЗ.

- Почему не удалось обыграть "Десну"? Что удалось и не удалось реализовать в поединке?

- Я не знаю, но нам тяжело было играть с "Десной", они хорошо оборонялись. Мы выходили на игру с настроем на победу и забить голы, нужно сохранить этот настрой и на вторник. Впереди важная игра и должны одержать победу.

- Какая была установка на игру?

- Такая же, как всегда. Мы продолжаем работать и есть время подгтовиться к АЗ.

- Возможно, вы решили поберечь силы на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против АЗ?

- Не могу так сказать, мы были сконцентированы на игре, хотели победить, но удача не улыбнулась нам. Было тяжело играть с “Десной”. Сезон только начался, мы полны сил и нет времени, чтобы растерять кондиции.