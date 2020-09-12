Миколенко: Динамо не удалось реализовать свои шансы в игре с Десной

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко прокомментировал результат домашнего матча против черниговской "Десны" (0:0) в рамках второго тура УПЛ.

- Сегодня самое главное было забить и победить. Не пропустили – уже хорошо, но в атаке не удалось реализовать свои моменты – отсюда и такой результат.

- Со стороны кажется, что результат несправедлив, ведь наша команда постоянно атаковала, била по воротам...

- У "Десны" также были моменты в первом тайме. И это не их заслуга, а из-за наших ошибок. Но, повторюсь, не повезло забить, хотя были хорошие предпосылки для гола.

- АЗ уже начинали изучать?

- Нет, мы целенаправленно готовились к матчу с "Десной". А завтра начнем изучать АЗ.

- Как забыть об этой потере очков и готовиться со свежей головой к еврокубковому матчу?

Когда положительный результат, конечно, легче двигаться от игры к игре. Но, я думаю, сейчас перестроиться будет довольно легко, ведь нас ожидает матч Лиги чемпионов.