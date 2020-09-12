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Миколенко: Динамо не удалось реализовать свои шансы в игре с Десной

Премьер-лига
(1 голосов)

Командам так и не удалось отличиться

Миколенко: Динамо не удалось реализовать свои шансы в игре с Десной
Новина українською

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко прокомментировал результат домашнего матча против черниговской "Десны" (0:0) в рамках второго тура УПЛ.

- Сегодня самое главное было забить и победить. Не пропустили – уже хорошо, но в атаке не удалось реализовать свои моменты – отсюда и такой результат.

- Со стороны кажется, что результат несправедлив, ведь наша команда постоянно атаковала, била по воротам...

- У "Десны" также были моменты в первом тайме. И это не их заслуга, а из-за наших ошибок. Но, повторюсь, не повезло забить, хотя были хорошие предпосылки для гола.

- АЗ уже начинали изучать?

- Нет, мы целенаправленно готовились к матчу с "Десной". А завтра начнем изучать АЗ.

- Как забыть об этой потере очков и готовиться со свежей головой к еврокубковому матчу?

Когда положительный результат, конечно, легче двигаться от игры к игре. Но, я думаю, сейчас перестроиться будет довольно легко, ведь нас ожидает матч Лиги чемпионов.

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В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Виталий Миколенко
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Источник:
сайт Динамо
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Комментарии (3)
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Kolibri (Киевоград)
12.09.2020 в 10:36
Ключевая фраза: "не удалось"
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ascent (Луксор)
12.09.2020 в 09:57
А они были, эти шансы?
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Maldini (Киев)
12.09.2020 в 09:33
РАСПИСАЛИ НИЧЕЙКУ И ДОВОЛЬНЫ!Мыколенко лучше бы молчал, и извинялся за команду...если уж даёшь интервью!!!Луческу говорит подождите...ему 75лет...чего ждать-жмура?!Едь-ка ты в Румынию,на свою Родину,и там подымай футбол!!!В Динамо есть смена итренер!Не видит этого Лобановский-он бы им(суркисам!-суркам!"показал Кузькину мать..и правильно сделал бы!Как так можно продаться...ЕВРЕИ,что поделаешь!Но Луческу молодэц-молодован и ни любит гроши!!!???
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