Герой футбольного дня. Александр Рябоконь

"Вся черниговская команда стояла в защите и было трудно забить гол", "Мы знаем, что в Премьер-лиге большинство команд будет играть так, как "Десна", "Десна" умело сбивала темп", - в словах представителей "Динамо" прослеживаются нотки скептицизма относительно игры соперника. "Динамовцы" акцентируют внимание на том, что их соперник был сконцентрирован только на том, чтобы не пропустить.

Но ведь "Десна" против "Динамо" сыграла в том же стиле, как "Динамо" сыграло против "Шахтера" в матче за Суперкубок. После той игры смешно выглядели представители "горняков" со своими жалобами на "автобус" соперника. Сейчас так же смешно выглядят "динамовцы". "Десна" не играла на отбой и не стояла одиннадцатью футболистами в штрафной площади. "Десна" сыграла от обороны на контратаках и могла завершить этот матч не только ничьей.

Могла проиграть, но могла получить и больше, если бы в начале матча свои моменты реализовал Филипп Будковский. Во втором тайме был момент у Домбровского, и если бы реализация была такой же, как у "Динамо" в матче с "Шахтером", то черниговцы могли бы уйти с поля с тремя забитыми. Но все это – сослагательное наклонение, демагогия, как и то, о чем после матча говорят игроки и тренер "Динамо".

А реальность, точнее, результат – на табло. У "Десны" в этом чемпионате едва не самый сложный старт среди всех участников первенства. В первом туре команда из Чернигова противостояла "Зари", во втором – "Динамо". И в этих двух матчах Александр Рябоконь получил четыре очка, что не может не тешить самолюбие. Это добавляет коллективу уверенности, которая очень пригодится в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

"Десна" – команда организованная, а это заслуга тренера. Сопутствующие обстоятельства также важны, однако они отыгрывают второстепенное значение. Глубина состава и отсутствие сборников – это своеобразный материал, который сам по себе не имеет ценности без скульптора. Александр Рябоконь – тот тренер, который умеет слепить монолит.

С семи матчей в Премьер-лиге против "Динамо" "Десна" проиграла три, два выиграла и два свела к ничьей. В последних трех поединках этой серии у киевлян ни одной победы. Александр Рябоконь был злым гением для Михайличенко, а вчера насолил Мирче Луческу. Главное – не бояться авторитетов и на международной арене.

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