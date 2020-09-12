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Будковский: При Луческу Динамо начало играть совсем по-другому

Премьер-лига
(2 голосов)

Форвард "Десны" высказался о смене игрового стиля киевлян

Будковский: При Луческу Динамо начало играть совсем по-другому
Новина українською

Нападающий "Десны" Филипп Будковский прокомментировал ничью против "Динамо" (0:0) во втором туре УПЛ.

"Сейчас ничья с "Динамо" – приятный результат для нас. Мы могли и забить, и пропустить. Рады, что везем очко из Киева.

При Луческу "Динамо" начало играть по-другому. Команда достаточно хорошо держит мяч, создает моменты. Думаю, у них хорошие шансы в этом чемпионате.

Ближе к концу мы немного устали. Мы больше оборонялись, а "Динамо" – держало мяч. Пытались выбегать в контратаки, но где-то не получалось. Для нас был тяжелый матч", – сказал Будковский в эфире ТК "Футбол".

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В статье: Мирча Луческу Филипп Будковский Десна (Чернигов) Динамо (Киев)
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