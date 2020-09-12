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Денис Попов вылетел на полтора месяца – источник

Премьер-лига
(1 голосов)

Не лучшие новости для киевлян

Денис Попов вылетел на полтора месяца – источник
Новина українською

Защитник "Динамо" Денис Попов получил травму на тренировке, сообщает фан-сайт клуба dynamo.kiev.ua. Восстановление центрбека займет полтора месяца.

В лазарете "Динамо" также находятся защитники Никита Бурда, Артем Шабанов и Александр Тымчик. Из здоровых центрбеков в команде остались Александр Сирота и Илья Забарный.

Во вчерашнем матче с "Десной" (0:0) в центре обороны киевлян играла пара Миколенко–Кендзера.

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В статье: Динамо (Киев) Денис Попов
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Комментарии (4)
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FC Energy (Новая Каховка)
12.09.2020 в 14:11
Чем селекция занималась, почему никого не приобрели?
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С.Карпович. (Ланівці)
12.09.2020 в 13:44
Більше на кобилів часу буде мати.
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мы за динамо (киев)
12.09.2020 в 13:42
то його каратістка хряцнула. шоб грав краще.
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Stihl Kindermann (Gonduras)
12.09.2020 в 13:11
Млин все какие то хрустальные,играть кому с Аз? жесть
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