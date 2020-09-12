Защитник "Динамо" Денис Попов получил травму на тренировке, сообщает фан-сайт клуба dynamo.kiev.ua. Восстановление центрбека займет полтора месяца.

В лазарете "Динамо" также находятся защитники Никита Бурда, Артем Шабанов и Александр Тымчик. Из здоровых центрбеков в команде остались Александр Сирота и Илья Забарный.

Во вчерашнем матче с "Десной" (0:0) в центре обороны киевлян играла пара Миколенко–Кендзера.