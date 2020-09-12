Днепр-1 - Олимпик: смотреть онлайн, видеотрансляция

"Днепр-1" и "Олимпик" начинают программу сегодняшнего дня УПЛ. В прошлом туре, который был сыгран три недели назад, команды на двоих набрали одно очко. И если донецкий коллектив проиграл киевскому "Динамо", то команда Михайленко потеряла очки в игре против дебютанта сезона. Сегодня днепрянам очень нужны три очка.

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12 сентября. Днепр. Стадион "Днепр-Арена". Начало в 14:00

"Днепр-1" - "Олимпик"

Трансляция FootballHub