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Днепр-1 - Олимпик: смотреть онлайн, видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Первый субботний матч

Днепр-1 - Олимпик: смотреть онлайн, видеотрансляция
UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" и "Олимпик" начинают программу сегодняшнего дня УПЛ. В прошлом туре, который был сыгран три недели назад, команды на двоих набрали одно очко. И если донецкий коллектив проиграл киевскому "Динамо", то команда Михайленко потеряла очки в игре против дебютанта сезона. Сегодня днепрянам очень нужны три очка.

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"Днепр-1" - "Олимпик" смотреть онлайн бесплатно вы можете прямо в этой новости ниже в плеере Youtube-канала FootballHub. Текстовая онлайн-трансляция здесь.

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12 сентября. Днепр. Стадион "Днепр-Арена". Начало в 14:00
"Днепр-1" - "Олимпик"

Трансляция FootballHub

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В статье: Олимпик (Донецк) СК Днепр-1
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