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Днепр-1 - Олимпик: смотреть онлайн, видеотрансляция
Первый субботний матч
"Днепр-1" и "Олимпик" начинают программу сегодняшнего дня УПЛ. В прошлом туре, который был сыгран три недели назад, команды на двоих набрали одно очко. И если донецкий коллектив проиграл киевскому "Динамо", то команда Михайленко потеряла очки в игре против дебютанта сезона. Сегодня днепрянам очень нужны три очка.
"Днепр-1" - "Олимпик" смотреть онлайн бесплатно вы можете прямо в этой новости ниже в плеере Youtube-канала FootballHub. Текстовая онлайн-трансляция
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12 сентября. Днепр. Стадион "Днепр-Арена". Начало в 14:00
"Днепр-1" - "Олимпик"
Трансляция FootballHub