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Андрей Шевченко высказался о перспективах Супряги
Наставник сборной следит за развитием форварда
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал перспективы нападающего "Динамо" Владислава Супряги.
"Я вижу материал в Супряге, который может прогрессировать. Это все сейчас зависит от него. У него есть перспективы, чтобы вырасти в хорошего футболиста.
Он играет в топ-команде, прогрессирует как молодой футболист. Если он сейчас не остановится, будет идти дальше – у него есть хороший шанс", – сказал Шевченко в эфире "Вацко Live".
На счету Супряги гол и результативная передача в трех матчах за "Динамо" во всех турнирах в этом сезоне.