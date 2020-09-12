Андрей Шевченко высказался о перспективах Супряги

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал перспективы нападающего "Динамо" Владислава Супряги.

"Я вижу материал в Супряге, который может прогрессировать. Это все сейчас зависит от него. У него есть перспективы, чтобы вырасти в хорошего футболиста.

Он играет в топ-команде, прогрессирует как молодой футболист. Если он сейчас не остановится, будет идти дальше – у него есть хороший шанс", – сказал Шевченко в эфире "Вацко Live".