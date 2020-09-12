  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Андрей Шевченко высказался о перспективах Супряги
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Андрей Шевченко высказался о перспективах Супряги

Премьер-лига
(3 голосов)

Наставник сборной следит за развитием форварда

Андрей Шевченко высказался о перспективах Супряги
Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал перспективы нападающего "Динамо" Владислава Супряги.

"Я вижу материал в Супряге, который может прогрессировать. Это все сейчас зависит от него. У него есть перспективы, чтобы вырасти в хорошего футболиста.

Он играет в топ-команде, прогрессирует как молодой футболист. Если он сейчас не остановится, будет идти дальше – у него есть хороший шанс", – сказал Шевченко в эфире "Вацко Live".

На счету Супряги гол и результативная передача в трех матчах за "Динамо" во всех турнирах в этом сезоне.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Владислав Супряга
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Инспектор ( )
12.09.2020 в 13:46
Он играет в топ-команде... Это топ команда какого уровня - района, пгт, области, можно уточнить?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...