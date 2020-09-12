Днепр-1 - Олимпик 1:3. Бенито и Шахаб наказывают безыдейного соперника

12-го сентября славный город Днепр праздновал свой 244-й день рождения. Дата, хоть и не круглая, все равно достаточно значительная, а потому болельщики ожидали, что их команда сделает подарок и добудет победу. Тем более, в гости приехал "Олимпик". Добротная команда, но далеко не гранд украинского футбола. После неудачи в первом туре от футболистов Михайленко ждали трех очков. Но...

С самого начала прослеживался план гостей на игру. "Олимпик" понимал, что соперник будет давить, а потому нужно "день простоять, да ночь продержаться". Задача номер один - грамотная игра в обороне, много времени проводить на половине поля соперника они не планировали. Климовский сделал ставку на Бенито, который на скорости мог оставить в дураках защиту днепрян, что по итогу и произошло. Однако об арендованном вингере "Динамо" мы поговорим позже.

"Днепр-1" играл безыдейно. Тактика на игру отсутствовала, если не считать навесы на Довбика, в надежде, что форвард сможет выиграть воздух. В остальном - уныние в исполнении хозяев. Складывалось ощущение, что футболисты боялись брать инициативу на себя и просто принимали самое легкое решение - отдать ближнему/навесить. Тэйлор один раз решил выделиться, прорвался по флангу и пробил в угол - было очень опасно. Казалось, что нужно продолжать нагнетать. Но...

Бестолку проведя 40 минут, днепряне вчистую проиграли концовку тайма. Вначале был провал в обороне, который дал пространство для Бенито и тот выкатил мяч на Шахаба. Иранский форвад долго ждал свой момент, и когда он случился - идеально им воспользовался. Один движением он убрал сначала Адамюка, а после пробил мимо Логинова. Сарнавский тянулся-тянулся, но сделать ничего не сумел. Пропущенный гол заставил днепрян нервничать и они очень быстро остались в меньшинстве. Когут совершил подкат, который может претендовать на титул "глупость матча". Итог - красная карточка и моральные терзания за такую подставу своей команды.

У Михайленко был целый перерыв, чтобы внести коррективы, успокоить футболистов и постараться спасти матч. Игроки в раздевалке его послушали, выдержали две минуты второго тайма, а после счет стал 0:2. Снова провал в защите, снова Бенито отдал на Шахаба, но в этот раз тот пропустил мяч на Тейшейру. Максим много забивает в 2020-м и сегодняшний матч исключением не стал. Положение "Днепра-1" не долго было катастрофичным, ведь уже через мгновение они откиватали один мяч. Обычная подача с углового застала врасплох оборону "Олимпика" и они ничего не смогли сделать с Хобленко - форвард идеально пробил головой. Казалось, что вот оно, нужно продолжать идти вперед и матч можно будет спасти. Но...

Ход игры не изменился совсем. Все такие же безыдейные потуги футболистов Михайленко, которые не приводили ни к чему. Окончательно поздравил город Днепр с днем рождения Политыло, исполнивший пенальти. Шахаб вновь оказался в центре событий, заставив сфолить в собственной штрафной Батагова. Капитан "Олимпика" у точки не дрогнул, установив окончательный счет 1:3. Сегодняшний "Днепр-1" отыграть два мяча был неспособен.

Подводим итоги. Во-первых, скажем несколько слов о Бенито, который вызвал эйфорию у комментатора и в целом выглядел весьма активным на поле. Футболист он талантливый, потенциал у него есть, но матч он провел неоднозначный. Очень часто вингер пытался сыграть эффектно, но его обводки и финты Зидана выглядели не эффективно, а немного комично. Хотя две голевые в дебютной игре могут перечеркнуть любые проступки.

"Днепр-1" выглядел плохо и проиграл заслуженно. Говорить о несправедливом судействе можно, но сначала следует трезво оценить действия любимой команды, которая сегодня не показала и 50 процентов своего потенциала. Все громче болельщики и эксперты начинают говорить об отставке Михайленко. Мы же скажем так - кресло под украинским наставником шатается и может развалиться от любого Бенито сквозняка. И если Дмитрий Станиславович не возьмет ситуацию под свой контроль, то скоро может остаться без работы.

Днепр. Стадион "Днепр-Арена"

Главный арбитр: Евгений Арановский (Киев)

Ассистенты: Евгений Данильченко (Луганск), Дмитрий Оганесян (Луганск)

СК Днепр-1 - Олимпик 1:3

Голы: Алексей Хобленко 49 - Захедитабар Шахаб 44, Максим Тейшейра 47, Сергей Политыло 77 (пен.)

СК Днепр-1: Богдан Сарнавский, Владимир Адамюк, Сергей С.Кравченко (Сергей Булеца 70), Артем Довбик (Юрий Вакулко 81), Алексей Хобленко, Сергей Логинов, Андрей Цуриков (Владислав Дубинчак 60), Франциско Ди Франко (Арсений Батагов 70), Лукас Тейлор, Игорь Когут, Александр Сваток (Дуглас Силва 85)

Олимпик: Артём Кичак, Захедитабар Шахаб (Ибрагим Каргбо 79), Тарас Завийский, Иван Зотько (Евгений Цымбалюк 56), Максим Тейшейра (Фабрисио Альваренга 79), Руслан Бабенко, Олабиран Блессинг Муива, Евгений Пасич (Павел Ксёнз 70), Орест Лебеденко, Игорь Снурницын, Сергей Политыло

Предупреждения: Франциско Ди Франко 37 - Захедитабар Шахаб 21, Олабиран Блессинг Муива 90

Удаление: Игорь Когут 45