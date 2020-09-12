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Днепр-1 - Олимпик 1:3. Бенито и Шахаб наказывают безыдейного соперника

Премьер-лига
(1 голосов)

Днепряне остаются без побед

Днепр-1 - Олимпик 1:3. Бенито и Шахаб наказывают безыдейного соперника
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

12-го сентября славный город Днепр праздновал свой 244-й день рождения. Дата, хоть и не круглая, все равно достаточно значительная, а потому болельщики ожидали, что их команда сделает подарок и добудет победу. Тем более, в гости приехал "Олимпик". Добротная команда, но далеко не гранд украинского футбола. После неудачи в первом туре от футболистов Михайленко ждали трех очков. Но...

С самого начала прослеживался план гостей на игру. "Олимпик" понимал, что соперник будет давить, а потому нужно "день простоять, да ночь продержаться". Задача номер один - грамотная игра в обороне, много времени проводить на половине поля соперника они не планировали. Климовский сделал ставку на Бенито, который на скорости мог оставить в дураках защиту днепрян, что по итогу и произошло. Однако об арендованном вингере "Динамо" мы поговорим позже.

"Днепр-1" играл безыдейно. Тактика на игру отсутствовала, если не считать навесы на Довбика, в надежде, что форвард сможет выиграть воздух. В остальном - уныние в исполнении хозяев. Складывалось ощущение, что футболисты боялись брать инициативу на себя и просто принимали самое легкое решение - отдать ближнему/навесить. Тэйлор один раз решил выделиться, прорвался по флангу и пробил в угол - было очень опасно. Казалось, что нужно продолжать нагнетать. Но...

Бестолку проведя 40 минут, днепряне вчистую проиграли концовку тайма. Вначале был провал в обороне, который дал пространство для Бенито и тот выкатил мяч на Шахаба. Иранский форвад долго ждал свой момент, и когда он случился - идеально им воспользовался. Один движением он убрал сначала Адамюка, а после пробил мимо Логинова. Сарнавский тянулся-тянулся, но сделать ничего не сумел. Пропущенный гол заставил днепрян нервничать и они очень быстро остались в меньшинстве. Когут совершил подкат, который может претендовать на титул "глупость матча". Итог - красная карточка и моральные терзания за такую подставу своей команды.

У Михайленко был целый перерыв, чтобы внести коррективы, успокоить футболистов и постараться спасти матч. Игроки в раздевалке его послушали, выдержали две минуты второго тайма, а после счет стал 0:2. Снова провал в защите, снова Бенито отдал на Шахаба, но в этот раз тот пропустил мяч на Тейшейру. Максим много забивает в 2020-м и сегодняшний матч исключением не стал. Положение "Днепра-1" не долго было катастрофичным, ведь уже через мгновение они откиватали один мяч. Обычная подача с углового застала врасплох оборону "Олимпика" и они ничего не смогли сделать с Хобленко - форвард идеально пробил головой. Казалось, что вот оно, нужно продолжать идти вперед и матч можно будет спасти. Но...

Ход игры не изменился совсем. Все такие же безыдейные потуги футболистов Михайленко, которые не приводили ни к чему. Окончательно поздравил город Днепр с днем рождения Политыло, исполнивший пенальти. Шахаб вновь оказался в центре событий, заставив сфолить в собственной штрафной Батагова. Капитан "Олимпика" у точки не дрогнул, установив окончательный счет 1:3. Сегодняшний "Днепр-1" отыграть два мяча был неспособен.

Подводим итоги. Во-первых, скажем несколько слов о Бенито, который вызвал эйфорию у комментатора и в целом выглядел весьма активным на поле. Футболист он талантливый, потенциал у него есть, но матч он провел неоднозначный. Очень часто вингер пытался сыграть эффектно, но его обводки и финты Зидана выглядели не эффективно, а немного комично. Хотя две голевые в дебютной игре могут перечеркнуть любые проступки.

"Днепр-1" выглядел плохо и проиграл заслуженно. Говорить о несправедливом судействе можно, но сначала следует трезво оценить действия любимой команды, которая сегодня не показала и 50 процентов своего потенциала. Все громче болельщики и эксперты начинают говорить об отставке Михайленко. Мы же скажем так - кресло под украинским наставником шатается и может развалиться от любого Бенито сквозняка. И если Дмитрий Станиславович не возьмет ситуацию под свой контроль, то скоро может остаться без работы.

Днепр. Стадион "Днепр-Арена"
Главный арбитр: Евгений Арановский (Киев)
Ассистенты: Евгений Данильченко (Луганск), Дмитрий Оганесян (Луганск)
СК Днепр-1 - Олимпик 1:3
Голы: Алексей Хобленко 49 - Захедитабар Шахаб 44, Максим Тейшейра 47, Сергей Политыло 77 (пен.)
СК Днепр-1: Богдан Сарнавский, Владимир Адамюк, Сергей С.Кравченко (Сергей Булеца 70), Артем Довбик (Юрий Вакулко 81), Алексей Хобленко, Сергей Логинов, Андрей Цуриков (Владислав Дубинчак 60), Франциско Ди Франко (Арсений Батагов 70), Лукас Тейлор, Игорь Когут, Александр Сваток (Дуглас Силва 85)
Олимпик: Артём Кичак, Захедитабар Шахаб (Ибрагим Каргбо 79), Тарас Завийский, Иван Зотько (Евгений Цымбалюк 56), Максим Тейшейра (Фабрисио Альваренга 79), Руслан Бабенко, Олабиран Блессинг Муива, Евгений Пасич (Павел Ксёнз 70), Орест Лебеденко, Игорь Снурницын, Сергей Политыло
Предупреждения: Франциско Ди Франко 37 - Захедитабар Шахаб 21, Олабиран Блессинг Муива 90
Удаление: Игорь Когут 45

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В статье: Сергей Политыло Олимпик (Донецк) Алексей Хобленко СК Днепр-1 Максим Тейшейра Шахаб Захеди
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Комментарии (36)
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FC SD CLUB (Кривой Рог)
12.09.2020 в 17:31
Днепр в Днепре на берегу Днепра был "осушен" Олимпиком.
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0
0
Dnepr1978 (Днепропетровск)
12.09.2020 в 17:09
Что то автор ошибся с возвратом города. Помолодели на 40 лет.
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0
0
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
12.09.2020 в 17:29
Основан в 1776 году, где ошибка?
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.09.2020 в 16:32
нормальды!
Ответить
+4
-2
DimON1976 (Днепр)
12.09.2020 в 16:45
Это даунецкий язык - нормальды? Ты забыл нормальный?
Ответить
+3
-4
magnumm (Шепетовка)
12.09.2020 в 17:01
а ты даунднепровский знаешь?) или усраандонский?)) расслабься, деваха, река-1 в 1й лиге нормальды сыграет
+1
-2
DimON1976 (Днепр)
12.09.2020 в 16:27
СК Днепр-1 вы в следующий раз просто уходите на технарь 0-3! Так дешевле! И людям из Днепра не так обидно! Уроды! Чтоб вас также поздравляли с Днём Рождения, как вы нас с Днём Города!
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+1
-3
magnumm (Шепетовка)
12.09.2020 в 17:01
какой город- такое и поздравление
Ответить
+1
0
DimON1976 (Днепр)
12.09.2020 в 17:09
Ты бы хлебало своё закрыл, Шепетовка задрюченая!
0
-3
DimON1976 (Днепр)
12.09.2020 в 17:10
Тварь ты конченая! Твой город - Шепетовка - гораздо круче!
0
-1
Геродот (Винница)
12.09.2020 в 16:24
Днепр-1 в прошлом сезоне и с Супрягой был довольно посредственной командой, лишь иногда выдавая хорошие игры (как с ДК), и в результате оказался во второй шестерке, а с уходом Супряги стал никакой. Сегодняшняя безликая игра стала тому подтверждением. Причина очевидна - слабенький состав, где либо игроки, не пришедшиеся ко двору другим командам, либо пенсионеры, вроде Кравченка. Да и тренер не особо выдающийся, о чем сами фаны Днепра-1 ранее писали. Думаю, город Днепр и его фаны заслуживает на более классную команду, чем нынешний клон бывшего Днепра.
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+3
-1
DimON1976 (Днепр)
12.09.2020 в 16:47
Думаю что не тебе судить на что заслуживает город Днепр! Я же не сужу, на что Винница заслуживает!
Ответить
+1
-3
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
12.09.2020 в 16:55
А ты Днепр что, приватизировал?)))
+1
-1
avatar
Инспектор ( )
12.09.2020 в 16:23
Днепру 1 нужна какая то встряска. Команда превратилась в МУСОР
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+2
0
DimON1976 (Днепр)
12.09.2020 в 16:17
Арановский - урод! Красная вместо жёлтой и АБСОЛЮТНО левый пеналь! Только СК Днепр-1 может такое позволить на своём поле! В нормальном селе уже бы затоптали и забыли!
Ответить
+1
-6
Dr. House (Подолье)
12.09.2020 в 16:12
Сурогатний Клуб може врятувати від фіаско в чемпіонаті тільки Вернидуб!)))
Ответить
+4
-1
DimON1976 (Днепр)
12.09.2020 в 16:18
Сам ты сурогатный дебил!
Ответить
0
-6
Dr. House (Подолье)
12.09.2020 в 16:22
Шановний, у Вас істерика, заспокойтеся
+5
-1
DimON1976 (Днепр)
12.09.2020 в 16:12
Арановский, судя по всему, до сих пор не знает, что Днепр-1 и Днепр - это разные команды))) Ему как дали команду топить Днепр, он так и топит, не взирая на -1))) Красная вместо жёлтой и АБСОЛЮТНО левый пеналь! Ма-ла-дец! Только у нас таких уродов держат в арбитрах. И только Днепр-1 позволяет, чтобы его ТАК судили дома!
Ответить
+2
-6
Dr. House (Подолье)
12.09.2020 в 16:14
Вами говорять емоції. Передивіться без них повтори. Беззаперечна червона картка і стовідсотковий пенальті.
Ответить
+3
-1
DimON1976 (Днепр)
12.09.2020 в 16:19
Передывиться вы! Пеналь левый - касания не было 300%!
0
-4
Dr. House (Подолье)
12.09.2020 в 16:24
Вам треба сходити до окуліста))). І якщо Ви не бачити дотику, то чому Адамюк навіть не сперечався? Бо знав, що напартачив.
+1
-1
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
12.09.2020 в 16:27
Какие эмоции, там просто полное отсутствие мозга
+2
0
DimON1976 (Днепр)
12.09.2020 в 16:39
Глаза открой, хромоногий! Касания не было - 100 видсотковый закос под пеналь!
0
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
12.09.2020 в 16:51
Эй, 76-й, потише на поворотах. И удаление и пенальти всё по делу
0
-1
аалекс ( Крым)
12.09.2020 в 16:10
Матч посмотреть не получилось. Неужели у Днепра совсем все так плохо? Дончан с победой, не ожидал.
Ответить
+3
-1
DimON1976 (Днепр)
12.09.2020 в 16:48
Посмотри матч, а потом комментируй!
Ответить
+1
-1
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
12.09.2020 в 16:05
Отличненько, так держать, "Олимпик"
Ответить
+4
-1
DimON1976 (Днепр)
12.09.2020 в 16:07
Даунбас рулит? Хлебало бы закрыл, хайфа.
Ответить
+4
-4
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
12.09.2020 в 16:11
Чмоки-чмоки сделал?
+1
-1
DimON1976 (Днепр)
12.09.2020 в 16:07
Иди в хайфу!
Ответить
+2
-2
DimON1976 (Днепр)
12.09.2020 в 16:02
Спасибо ребята! Спасибо Дима Михайленко! И вас с Днём города Днепр! На который вам, судя по всему - насрать! Ещё раз огромное спасибо!
Ответить
+4
0
C_Ballack (Днепр)
12.09.2020 в 15:58
Мямля давай на выход!! Будь мужиком, уйди сам. Ну не получается быть тренером... Может в другом себя найдешь...
Ответить
+4
0
FC Energy (Новая Каховка)
12.09.2020 в 15:58
Весь матч комментатор говорил, что Бенито - хорош, герой матча. Вообще не понимаю, что в нем видят. Страшный бокопор. Как ТАКОЕ вообще попало в Динамо?
Ответить
0
-5
Andrik_zp (Запоріжжя)
12.09.2020 в 16:00
"Как ТАКОЕ вообще попало в Динамо?" - БЕСПЛАТНО!!!
Ответить
+1
-3
FC Energy (Новая Каховка)
12.09.2020 в 17:13
Даже бесплатно не должен был
0
0


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