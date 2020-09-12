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Бенито отдал два ассиста в дебютном матче за Олимпик

Премьер-лига
(2 голосов)

Нигериец здорово начал в донецком клубе

Бенито отдал два ассиста в дебютном матче за Олимпик
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Вингер киевского "Динамо" Бенито, выступающий на правах аренды за "Олимпик", резво начал карьеру в донецком клубе.

В своем дебютном матче в УПЛ за "олимпийцев" против "Днепра-1" 22-летний нигериец отдал сразу две результативные передачи (к 70-й минуте матча счет в игре 1:2).

Напомним, Бенито присоединился к "Динамо" в январе нынешнего года на правах свободного агента.

Видео первого ассиста

Видео второго ассиста

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В статье: Олимпик (Донецк) Динамо (Киев) Бенито
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Комментарии (1)
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DimON1976 (Днепр)
12.09.2020 в 15:44
Арановский как всегда тупо топит Днепр... Ему настолько в мозгу въелось, что топить нужно Днепр, что он на приставку -1 даже не смотрит))) Левая красная карточка (тоавмы нет, угрозы воротам не было). Левейший пеналь - касания не было вообще - это минимум желтая за симуляцию. Ну а СК... я уже выбираю команду из своего региона за которую буду болеть - либо ВПК-Агро либо Перемога. Диму Михайленко с его позорной тактикой давно нужно было гнать!
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