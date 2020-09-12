Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бенито отдал два ассиста в дебютном матче за Олимпик
Нигериец здорово начал в донецком клубе
Вингер киевского "Динамо" Бенито, выступающий на правах аренды за "Олимпик", резво начал карьеру в донецком клубе.
В своем дебютном матче в УПЛ за "олимпийцев" против "Днепра-1" 22-летний нигериец отдал сразу две результативные передачи (к 70-й минуте матча счет в игре 1:2).
Напомним, Бенито присоединился к "Динамо" в январе нынешнего года на правах свободного агента.
Видео первого ассиста
Видео второго ассиста
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
DimON1976 (Днепр)
12.09.2020 в 15:44
Ответить
+1
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...