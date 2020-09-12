Бенито отдал два ассиста в дебютном матче за Олимпик

Вингер киевского "Динамо" Бенито, выступающий на правах аренды за "Олимпик", резво начал карьеру в донецком клубе.

В своем дебютном матче в УПЛ за "олимпийцев" против "Днепра-1" 22-летний нигериец отдал сразу две результативные передачи (к 70-й минуте матча счет в игре 1:2).

Напомним, Бенито присоединился к "Динамо" в январе нынешнего года на правах свободного агента.

Видео первого ассиста

Видео второго ассиста