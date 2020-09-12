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Шахтер проявляет интерес к хавбеку Бенфики

Премьер-лига
(2 голосов)

Кровинович может перебраться к "горнякам"?

Шахтер проявляет интерес к хавбеку Бенфики
Новина українською

"Шахтер" интересуется хорватским полузащитником "Бенфики" Филипом Кровиновичем, сообщает журналист The Athletic Стив Мэдли.

По его информации, главным претендентом на игрока является "Вест Бромвич", где Кровинович провел прошедший сезон на правах аренды. Также на него претендует ПАОК.

В сезоне 2019/20 Кровинович провел 40 матчей в Чемпионшипе, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

Основная позиция 25-летнего хорвата – атакующий полузащитник. Также может сыграть центрального хавбека и левого полузащитника.

Контракт игрока с "Бенфикой" рассчитан до лета 2022 года.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (2)
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Dimka26 (Чернигов)
12.09.2020 в 16:34
25 лет. Центральный хав. ну да.. ну да..
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Hanter44 (Baburka)
12.09.2020 в 15:58
Интересуется? Объявите весь список,кем интересуется Шахтер.
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