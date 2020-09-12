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Ибрахим Кане: Ворскла выполнила много работы на сборах и готова к матчу против Ингульца
Левый защитник полтавчан подвел итоги сборов
Защитник "Ворсклы" Ибрахим Кане подытожил сборы команды во время паузы на поединки сборных.
"Мы выполнили большой объем работы на сборах. Поэтому сейчас я и партнеры полностью готовы к следующему матчу.
Спасибо тренерскому штабу за такие занятия и за то, что они помогают нам быть постоянно в отличной форме", – рассказал Кане.
В первом туре УПЛ полтавчане победили "Рух". Завтра, 13-го сентября во втором раунде чемпионата Украины подопечные Юрия Максимова сыграют против "Ингульца".
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Источник:"Футбол NEWS"
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