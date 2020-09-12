Ибрахим Кане: Ворскла выполнила много работы на сборах и готова к матчу против Ингульца

Защитник "Ворсклы" Ибрахим Кане подытожил сборы команды во время паузы на поединки сборных.

"Мы выполнили большой объем работы на сборах. Поэтому сейчас я и партнеры полностью готовы к следующему матчу.

Спасибо тренерскому штабу за такие занятия и за то, что они помогают нам быть постоянно в отличной форме", – рассказал Кане.