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Ибрахим Кане: Ворскла выполнила много работы на сборах и готова к матчу против Ингульца

Премьер-лига
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Левый защитник полтавчан подвел итоги сборов

Ибрахим Кане: Ворскла выполнила много работы на сборах и готова к матчу против Ингульца
Новина українською

Защитник "Ворсклы" Ибрахим Кане подытожил сборы команды во время паузы на поединки сборных.

"Мы выполнили большой объем работы на сборах. Поэтому сейчас я и партнеры полностью готовы к следующему матчу.

Спасибо тренерскому штабу за такие занятия и за то, что они помогают нам быть постоянно в отличной форме", – рассказал Кане.

В первом туре УПЛ полтавчане победили "Рух". Завтра, 13-го сентября во втором раунде чемпионата Украины подопечные Юрия Максимова сыграют против "Ингульца".

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В статье: Ворскла (Полтава) Ибрахим Кане
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Источник:
"Футбол NEWS"
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