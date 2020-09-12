СК Днепр-1 - Олимпик 1:3. Обзор матча и видео голов

В матче второго тура УПЛ СК "Днепр-1" дома проиграл донецкому "Олимпику" со счетом 1:3. Единственный гол днепрян забил форвард Алексей Хобленко. А в составе гостей наиболее ярко себя показал арендованный у киевского "Динамо" полузащитник Бенито - Олабиран Блессинг Муйива записал на свой счет две голевые передачи.

Днепр. Стадион "Днепр-Арена"

Главный арбитр: Евгений Арановский (Киев)

Ассистенты: Евгений Данильченко (Луганск), Дмитрий Оганесян (Луганск)

СК Днепр-1 - Олимпик 1:3

Голы: Алексей Хобленко 49 - Захедитабар Шахаб 44, Максим Тейшейра 47, Сергей Политыло 77 (пен.)

СК Днепр-1: Богдан Сарнавский, Владимир Адамюк, Сергей С.Кравченко (Сергей Булеца 70), Артем Довбик (Юрий Вакулко 81), Алексей Хобленко, Сергей Логинов, Андрей Цуриков (Владислав Дубинчак 60), Франциско Ди Франко (Арсений Батагов 70), Лукас Тейлор, Игорь Когут, Александр Сваток (Дуглас Силва 85)

Олимпик: Артём Кичак, Захедитабар Шахаб (Ибрагим Каргбо 79), Тарас Завийский, Иван Зотько (Евгений Цымбалюк 56), Максим Тейшейра (Фабрисио Альваренга 79), Руслан Бабенко, Олабиран Блессинг Муива, Евгений Пасич (Павел Ксёнз 70), Орест Лебеденко, Игорь Снурницын, Сергей Политыло

Предупреждения: Франциско Ди Франко 37 - Захедитабар Шахаб 21, Олабиран Блессинг Муива 90

Удаление: Игорь Когут 45