Игорь Климовский: Бенито сыграл очень классно против Днепра-1, помог нам во всем

Главный тренер "Олимпика" Игорь Климовский прокомментировал победу над "Днепром-1" в матче второго тура УПЛ.

- Мы готовились к этому матчу после поражения от "Динамо". Знали, что игра будет непростой, что "Днепр-1" - команда, которая постоянно прессингует, нагнетает и бежит до последней минуты. Это было и в этом матче. Оставшись вдесятером, они все время бежали, пытались исправить ситуацию. Со своей стороны, мы готовились, изучили "Днепр-1". Игроки выполнили то, что мы просили, забили нужный гол. После второго гола сразу пропустили со стандарта - это наша проблема. Забили третий и, считаю, одержали заслуженную победу. Еще раз скажу, что "Днепр-1" хорошо играл, вдесятером пытались исправить, но мы оказались сильнее.

- Как адаптировались в команде игроки, пришедшие в аренду из "Динамо"?

- К нам пришли два молодых футболиста. Бенито вышел сегодня и сыграл, считаю, очень классно, помог команде во всем.

- Какая задача перед "Олимпиком" на сезон?

- Прежде всего, добиваться положительного результата в каждой игре. И попасть в шестерку.