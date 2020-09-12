Сидорчук догнал Ярмоленко по матчам в качестве капитана Динамо

Вчера киевское "Динамо" сыграло в нулевую ничью с черниговской "Десной" .

Столичную команду на эту встречу вывел в качестве капитана Сергей Сидорчук. Таким образом полузащитник "бело-синих" провел свой 64-й матч с капитанской повязкой "Динамо" и догнал по этому показателю экс-вингера киевлян Андрея Ярмоленко.

Сидорчук выводил "Динамо" на матч в качестве капитана 42 раза в УПЛ, 3 - в Кубке, 18 - в еврокубках и 1 - в Суперкубке.

Лидером в списке капитанов по матчах в футболке "бело-синих" является бывший голкипер Александр Шовковский - 239 матчей.