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Сидорчук догнал Ярмоленко по матчам в качестве капитана Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

В обоих по 64 поединка с капитанской повязкой "бело-синих"

Сидорчук догнал Ярмоленко по матчам в качестве капитана Динамо
Новина українською

Вчера киевское "Динамо" сыграло в нулевую ничью с черниговской "Десной".

Столичную команду на эту встречу вывел в качестве капитана Сергей Сидорчук. Таким образом полузащитник "бело-синих" провел свой 64-й матч с капитанской повязкой "Динамо" и догнал по этому показателю экс-вингера киевлян Андрея Ярмоленко.

Сидорчук выводил "Динамо" на матч в качестве капитана 42 раза в УПЛ, 3 - в Кубке, 18 - в еврокубках и 1 - в Суперкубке.

Лидером в списке капитанов по матчах в футболке "бело-синих" является бывший голкипер Александр Шовковский - 239 матчей.

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В статье: Андрей Ярмоленко Десна (Чернигов) Сергей Сидорчук Динамо (Киев) УПЛ
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Источник:
fcdynamo.kiev.ua
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