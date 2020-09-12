Колос - Львов 4:0 Идеальный соперник для праздника и репетиции

Если на "Шахтер" Руслан Костышин особо свою команду не настраивал, о чем он сам и говорил, то матч второго тура против "Львова" - это совсем другое дело. "Колос" открывал обновленный стадион, да еще и со зрителями, которым в ограниченном количестве позволили занять места на трибунах уютной арены. Не забывайте, что на следующей неделе в четверг ковалевцы стартуют в Лиге Европы, а, следовательно, эта игра была генеральной репетицией перед дебютом на международной арене.

Соперник для этих всех обстоятельств подобрался идеальный - "Колос" имел прекрасную возможность поднять себе и настроение, и самооценку, да еще и зрителей порадовать. "Львов" отказался от бразильского вектора - пока в заявке латиноамериканцев осталось только двое (Велвес и Фелипе). Впрочем, без неизвестных легионеров львовяне не обошлись - в старте вышло сразу три таких. Хорват Челич и люксембуржец Махмутович вышли в центре обороны, эстонец Айнсалу действовал в центре поля. Остальные - украинцы, самый опытный из которых - капитан Сергей Борзенко. Он на этот раз оказался не в обороне, а в опорной зоне.

Вместе с тем Георгий Цецадзе сделал ставку на игру с тремя центрбеками - третьим в компании упоминавшихся легионеров стал Кравчук. Фланги отдали Комарцу и Грисьо, за атаку должна была отвечать тройка Кошман - Богунов - Ныч.

В "Колосе" ожидали, конечно, Евгения Селезнева, но бомбардир получил повреждения, поэтому не попал даже в заявку. Его по позиции заменил Владимир Лысенко. Интересно, что и "Колос" играл с пятью защитниками - похоже, Руслан Костышин решил в новом сезоне прививать своей команде новый стиль. Итак, перед Волынцом вышла тройка Петров - Гавриш - Новак. Справа связку сформировали арендованные динамовцы Кравченко - Смирный, слева вышли Емец и Антюх, в центре разыгрывал Богданов, помогал ему Задоя.

Собственно, с первых минут стала заметна разница в уровне команд. Трудно сказать, то ли это "Львов" просто не форме по сравнению с соперником, то ли суммарный класс ковалевцев настолько выше, но сомнений в итоговом результате не возникало ни на минуту. "Колос" первые полчаса просто не покидал половину поля соперника. Хозяева не стеснялись обыгрывать один в один, высоко прессинговали, заставляя габаритных центрбеков ошибаться, о преимуществе в скорости и говорить не приходится.

Моменты у ворот Пенькова возникали с периодичностью один на 3-4 минуты. Смирный обокрал Махмутовича, обогнал того и вышел на свидание под углом, но не попал под дальнюю штангу. Новак классно освободился из-под опеки при подаче углового, но не смог попасть по мячу, он же здорово открывался под пас Задои, но тоже махнул по воздуху, хотя позиция была убойная, Лысенко сильно пробивал под перекладину, но Пеньков вытащил в эффектном прыжке, Богданов не попал со штрафного под штангу.

Рано или поздно количество должно была перейти в качество. Это произошло на 26-й минуте, когда ковалевцы запрессинговали Кравчука на своем правом фланге, Кравченко вырезал классную подачу, а Лысенко в падении головой пробил с линии вратарской. Несколькими минутами спустя Лысенко едва дубль не оформил, пробив так, как Сеферович в недавнем матче Украины против Швейцарии. Но после удара Владимир мяч попал в штангу. А уже после того, как Антюх руками замкнул подачу на дальнюю штангу (и справедливо получил за это желтую), "Колос" взял паузу и разрешил сопернику до конца тайма подержать мяч в своих ногах. Впрочем, без всякого обострения. Как следствие, первые 45 минут команды закончили со статистикой 8:0 по ударам.

Иллюзий относительно второго тайма не было - у тренера "Львова" банально некем усиливать игру. И "Колос", очевидно, не планировал останавливаться. Уже на втором обороте стрелки после возобновления игры Лысенко во второй раз огорчил Пенькова. Правда, на этот раз ему помогла спина Махмутовича. Владимир явно метил на хет-трик, но после его классного удара издали с левой мяч просвистел над девяткой. А потом его заменил еще один арендованный динамовец Исаенко. Евгений те 20 минут, что выделил ему тренер, провел с максимальной пользы. Один момент запорол, когда на замахе убирал защитников и вратаря и пробил выше (а можно было и отдать пас), а другой использовал, поставив точку уже в компенсированное арбитром время.

Между голами Лысенко и Исаенко поместился результативный удар капитана Гавриша - Виталий замкнул подачу с углового. Кроме этих трех во втором тайме хозяева могли еще добавить 1-2, но не хватало хладнокровия. Впрочем, "Львов" сохранил честь несколькими опасными моментами - после удара Велвеса со средней дистанции, Клименчука со штрафного и Борзенко в упор после прострела с фланга надежно играл Волынец, таким образом сохранил свои ворота на замке.

4:0 - более чем убедительно, впрочем, и летать в облаках ковалевцам не стоит - соперник откровенно не готов к выступлениям в высшем дивизионе.

Чемпионат Украины. Favbet лига. второй тур

12 сентября. Ковалевка. Стадион "Колос"

"Колос" - "Львов" 4:0

Голы: Лысенко 26 Лысенко 47, Гавриш 69, Исаенко 90 + 4

"Колос": Волынец - Кравченко (Зозуля 50), Петров, Новак, Гавриш, Емец - Смирный (Ильин 76), Задоя, Богданов (Милько 76), Антюх (Д.Костышин 61) - Лысенко (Исаенко 76)

Тренер: Руслан Костышин

"Львов": Пеньков - Грисьо, Челич, Махмутович, Кравчук (Велвес 56), Комарец (Клименчук 83) - Богунов, Борзенко, Айнсалу (Романчук 74), Кошман - Ныч (Фелипе 56)

Тренер: Георгий Цецадзе

Арбитр: Ярослав Козик

Предупреждения: Антюх 33, Задоя 79, Новак 84 - Богунов 32, Грысьо 88