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Колос - Львов 4:0. Обзор матча и видео голов
Подопечные Руслана Костышина одержали разгромную победу
В матче второго тура УПЛ "Колос" не оставил шансов для "Львова". Команда Руслана Костышина забила четыре безответных мяча в ворота команды Георгия Цецадзе. Точку в погроме львовского клуба поставил арендованный у киевского "Динамо" форвард
Чемпионат Украины. Favbet лига. второй тур
12 сентября. Ковалевка. Стадион "Колос"
Голы: Лысенко 26 Лысенко 47, Гавриш 69, Исаенко 90+4
"Колос": Волынец - Кравченко (Зозуля 50), Петров, Новак, Гавриш, Емец - Смирный (Ильин 76), Задоя, Богданов (Милько 76), Антюх (Д.Костышин 61) - Лысенко (Исаенко 76)
Тренер: Руслан Костышин
"Львов": Пеньков - Грисьо, Челич, Махмутович, Кравчук (Велвес 56), Комарец (Клименчук 83) - Богунов, Борзенко, Айнсалу (Романчук 74), Кошман - Ныч (Фелипе 56)
Тренер: Георгий Цецадзе
Арбитр: Ярослав Козик
Предупреждения: Антюх 33, Задоя 79, Новак 84 - Богунов 32, Грысьо 88