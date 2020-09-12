  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Колос - Львов 4:0. Обзор матча и видео голов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Колос - Львов 4:0. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Подопечные Руслана Костышина одержали разгромную победу

Колос - Львов 4:0. Обзор матча и видео голов
Новина українською

В матче второго тура УПЛ "Колос" не оставил шансов для "Львова". Команда Руслана Костышина забила четыре безответных мяча в ворота команды Георгия Цецадзе. Точку в погроме львовского клуба поставил арендованный у киевского "Динамо" форвард Евгений Исаенко.

Чемпионат Украины. Favbet лига. второй тур
12 сентября. Ковалевка. Стадион "Колос"
"Колос" - "Львов" 4:0
Голы: Лысенко 26 Лысенко 47, Гавриш 69, Исаенко 90+4

"Колос": Волынец - Кравченко (Зозуля 50), Петров, Новак, Гавриш, Емец - Смирный (Ильин 76), Задоя, Богданов (Милько 76), Антюх (Д.Костышин 61) - Лысенко (Исаенко 76)
Тренер: Руслан Костышин

"Львов": Пеньков - Грисьо, Челич, Махмутович, Кравчук (Велвес 56), Комарец (Клименчук 83) - Богунов, Борзенко, Айнсалу (Романчук 74), Кошман - Ныч (Фелипе 56)
Тренер: Георгий Цецадзе

Арбитр: Ярослав Козик
Предупреждения: Антюх 33, Задоя 79, Новак 84 - Богунов 32, Грысьо 88

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов УПЛ Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...