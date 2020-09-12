Селезнев пропустил матч против Львова из-за травмы на тренировке

В матче второго тура УПЛ "Колос" дома разгромил "Львов" со счетом 4:0.

Этот поединок пропускал форвард ковалевцев Евгений Селезнев.

После игры главный тренер хозяев Руслан Костышин рассказал, почему опытный нападающий не принял участие в матче.

"Жеки Селезнева не было, потому что он получил травму. Он очень хотел сыграть. Он полез в общую группу и снова получил повреждение. Он мечтал сыграть первый матч. Думаю, у него все впереди. Восстановится и будет радовать команду", - рассказал Костышин