Премьер-лига
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Селезнев пропустил матч против Львова из-за травмы на тренировке
Інформацію підтвердив наставник "Колоса"
В матче второго тура УПЛ
Этот поединок пропускал форвард ковалевцев Евгений Селезнев.
После игры главный тренер хозяев
"Жеки Селезнева не было, потому что он получил травму. Он очень хотел сыграть. Он полез в общую группу и снова получил повреждение. Он мечтал сыграть первый матч. Думаю, у него все впереди. Восстановится и будет радовать команду", - рассказал Костышин
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Источник:Youtube-канал ФК "Колос"
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