Захеди: Олимпик – очень сплоченная команда

Нападающий "Олимпика" Шазаб Захеди прокомментировал победу во 2-м туре УПЛ над "Днепром-1" (3:1).

"Самое лучшее чувство, не просто, когда ты забиваешь голы, но когда побеждает команда. Я очень доволен матчем в исполнении нашей банды. Мой гол – результат командных действий. К нам присоединились новые футболисты и они, безусловно, нас усилили. Я получаю удовольствие от игры в "Олимпике" именно благодаря нашему коллективу и сплоченности.

Всю прошлую неделю мы хорошо тренировались и были полностью сконцентрированы на подготовке к матчу с "Днепром-1", ведь статистика встреч с этой командой в прошлом сезоне говорит о том, что для нас это неудобный соперник.

У "Днепра-1" произошли изменения в структуре игры, на чем наш тренерский штаб акцентировал наше внимание во время подготовки. У соперника были проблемы с перестроениями, и мы успешно воспользовались этими ошибками", – сказал Шахаб пресс-службе "Олимпика".