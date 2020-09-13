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Герой футбольного дня. Владимир Лысенко

Премьер-лига
(1 голосов)

Освятил первым голом новую арену

Герой футбольного дня. Владимир Лысенко
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Уже само по себе пребывание Владимира Лысенко в "Колосе" – нетривиальное для него событие. Недавно наш сайт писал, что Лысенко установил рекорд по количеству клубов чемпионата Украины, в которых успел поиграть. Но впервые в своей карьере Владимир задержался в одной команде более чем на три сезона (подряд). Впервые за "Колос" Лысенко сыграл 22-го июня 2017-го года – сезон 2017/18. Вчера же сыграл второй матч в сезоне 2020/21.

Герой футбольного дня. Владимир Лысенко - изображение 1

Этот матч стал для него весьма успешным, хотя Лысенко мог даже не попасть в основу. Планировался и наигрывался звездный новичок Евгений Селезнев, но микротравма ветерана заставила Руслана Костышина изменить планы. Также Лысенко получил преимущество перед молодым Исаенко, который пришел в аренду из "Динамо". Евгений заменил Владимира на 76-й минуте, но даже за этот короткий временной отрезок успел отметиться голом.

Лысенко же забил дважды. Для него это не первый дубль в карьере и не первый дубль в элите украинского футбола. Дважды за матч он забивал в футболках "Олимпика" и "Десны" (за черниговцев, правда, - в Первой лиге), дважды за матч раньше забивал и за "Колос". Однако вчерашний дубль все равно будет историческим – это первые два гола ковалевцев на обновленной домашней арене, у которой вчера состоялся дебют на официальном уровне. Лысенко хорошо выполнил свою работу и уж точно оставит след в истории клуба как автор первых двух голов на новенькой арене.

Герой футбольного дня. Владимир Лысенко - изображение 2

А еще этот дубль важный лично для него – безо всякого исторического подтекста. Лысенко – нападающий не забивной, а конкуренты Селезнев и Исаенко – солидные. Вчера "Колос" играл с тремя центральными защитниками, но пока не взял на вооружение тактику с двумя нападающими. Поэтому играть будет преимущественно один. И этим дублем Лысенко сделал весомую заявку на попадание в основу на поединок в Греции.

Кстати, еще одно историческое событие для "Колоса" – дебют в Лиге Европы. И будет точно тяжелее, чем со "Львовом".

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В статье: Владимир Лысенко Колос (Ковалевка) герой футбольного дня
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Комментарии (1)
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Maksrovnii (Днепр)
13.09.2020 в 11:32
Освятил ......
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