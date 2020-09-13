Минай - Александрия 1:0. Знакомьтесь. Аплодисментов не нужно

Когда "Минай" обеспечил себе право сыграть в Первой лиге, этой команде прогнозировали максимум статус середняка. А она с первой попытки выиграла турнир. Когда закарпатцы повысились в классе до Премьер - лиги, по крайней мере на старте турнира ей прогнозировали несладкую жизнь. Тем более, прецедент был: "Рух" в первом туре был разбит скромной "Ворсклой", а здесь против новичка УПЛ играл вчерашний участник группового этапа Лиги Европы. Однако "Минай" словно заряжается от негативных относительно него прогнозов общественности – сегодня закарпатцы были не только формальными, но и фактическими хозяевами ужгородского поля.

Бесспорно, это не был феерический матч, но неужели кто-то ожидал такого? "Александрия" даже в свои лучшие времена и даже против слабых соперников не играет ярко, опираясь на физическую мощь и дисциплину. А против "Миная" еще нужна была разведка. В первом тайме "Александрия" владела преимуществом минут 15 - 20. В остальном – равная игра, или небольшое преимущество хозяев.

На отрезке активности подопечные Шарана создали два момента: дальний удар Ковальца, контролируемый Поповичем, и прострел Лучкевича. Валерий вообще был движущей силой команды из Кировоградщины. Вся острота создавалась исключительно правым флангом "Александрии". Однако это было не то давление, которое могло надломить неопытного, но по-спортивному наглого новичка. "Минай" мог забивать уже на десятой минуте, когда Кожанов очень простенько завершал выход один на один. Далее был акцентированный и очень опасный навес активного Меличенко в направлении Нуриева. Третий акцентированный момент обернулся голом в ворота Панькива: Антон Шиндер ударом головой замкнул подачу от углового флажка.

У "Александрии" еще стоит отметить удар головой в исполнении Евгения Банады, однако он не успокоил Владимира Шарана. Тренер прекрасно понимал, что его команда в первом тайме создала слишком мало как для фаворита встречи.

Второй тайм гости начали с активного прессинга и массированного наступления на чужие ворота. "Минай" защищался без паники, однако здесь вряд ли стоит говорить о какой-то особенности в игре команды Василия Кобина: все же, примитивно и предсказуемо действовал соперник. Это облегчало задачу.

И давало возможность выбегать в контратаки. Одну из таких разогнал Василий Пиняшко, а завершал ударом из пределов штрафной площади Анатолий Нуриев – заблокировали. Сюда же добавляем момент с ударом головой от Шиндера – "Александрия" не контролировала игру. Нагнетала, но не удивляла разнообразием. Если бы не удар из пределов штрафной площади от Ковальца – можно было бы говорить лишь о фланговых навесах.

Если в первом тайме защитникам минайцев досажал Лучкевич, то во втором – Ковалец. Его удар на 73-й минуте был с прицелом под стойку, но Попович вытянулся струной. А еще Андрей потянул дальний выстрел Третьякова. "Александрия" хорошо готова физически и этим пользовалась в конце матча.

Ковалец продолжал обстрел, но "Минай" держал структуру и благодаря свежим ногам тех, кто вышел на замену, тянул мяч на чужую половину поля. Это не был матч двух разных по классу команд. Это было противостояние равных по силе соперников с преимуществом одного из них благодаря домашнему полю, мотивации и так далее. Преимуществом, которое во второй гол едва не конвертировал Даниил Кныш - свой выход один на один он проиграл. Хотя в том моменте более важными были для закарпатцев выигранные минуты.

"Минай" не проигрывал на своем стадионе в Первой лиге, не проиграл и в первом домашнем матче на уровне УПЛ. Ужгород тоже станет крепостью? Знакомимся, аплодисментов пока что не нужно.

УПЛ. Второй тур. 13.09.2020

Ужгород. Стадион "Аванград"

Арбитр в поле – Николай Балакин

"Минай" - "Александрия" 1:0

Гол: Антон Шиндер 34

"Минай": Андрей Попович - Тарас Сакив, Александр Маткобожик, Мислав Матич, Максим Лопырёнок, Кирилл Меличенко - Андрей Ткачук, Анатолий Нуриев (Олег Голодюк 90+2) - Василий Пиняшко (Александр Снижко 83), Денис Кожанов (Даниил Кныш 67) - Антон Шиндер (Дмитрий Павлыш 90+2)

"Александрия": Юрий Панькив - Павел Пашаев, Каспарс Дубра, Тимур Стецков (Максим Третьяков 46), Валерий Лучкевич - Евгений Банада (Василий Грицук 65), Артем Гордиенко (Владислав Бабогло 87) - Богдан Мишенко (Денис Устименко 83), Кирилл Ковалец, Дмитрий Гречишкин - Артем Ситало (Денис Безбородько 46)

Предупреждения: Антон Шиндер 43, Андрей Попович 90+4 - Юрий Панькив 27, Дмитрий Гречишкин 49, Владимир Шаран 56, Каспарс Дубра 68, Артем Гордиенко 74