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Хочолава: Из-за переноса матча с Рухом возникнет очень большая пауза

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник опасается потери игрового тонуса

Хочолава: Из-за переноса матча с Рухом возникнет очень большая пауза
Новина українською

Защитник "Шахтера" Давит Хочолава поделился мнением о переносе матча 2-го тура УПЛ против "Руха" из-за коронавируса во львовской команде.

– "Шахтер" пропускает второй тур. Как отнесся к тому, что матч с "Рухом" перенесли? Не теряется ли игровой тонус?

– Конкретно данный случай – это плохо, на мой взгляд, потому что очень большая пауза. Но в целом мы проведем двусторонку, сыграем между собой, так что игровой тонус не потеряем и будем готовы к ближайшему официальному поединку.

– Что говорят тренеры? Какие планы на ближайший отрезок сезона?

– Конечно же, стать чемпионами и пройти как можно дальше в Лиге чемпионов, – сказал Хочолава в эфире Shaktar News.

"Шахтер" встретится с "Рухом" 23 сентября.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Давид Хочолава
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Комментарии (2)
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Maldini (Киев)
13.09.2020 в 14:08
ЛУЧШЕ БЫ МОЛЧАЛ! А ЛУЧШИЕ СЛОВА ФУТБОЛИСТА -ЭТО ИГРА НА ПОЛЕ!!!
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Serg 5021980
13.09.2020 в 13:08
Буде час у тебе потренуватися.Бо з Інтером ти себе показав((((((((((((
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