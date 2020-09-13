Хочолава: Из-за переноса матча с Рухом возникнет очень большая пауза

Защитник "Шахтера" Давит Хочолава поделился мнением о переносе матча 2-го тура УПЛ против "Руха" из-за коронавируса во львовской команде.

– "Шахтер" пропускает второй тур. Как отнесся к тому, что матч с "Рухом" перенесли? Не теряется ли игровой тонус?

– Конкретно данный случай – это плохо, на мой взгляд, потому что очень большая пауза. Но в целом мы проведем двусторонку, сыграем между собой, так что игровой тонус не потеряем и будем готовы к ближайшему официальному поединку.

– Что говорят тренеры? Какие планы на ближайший отрезок сезона?

– Конечно же, стать чемпионами и пройти как можно дальше в Лиге чемпионов, – сказал Хочолава в эфире Shaktar News.