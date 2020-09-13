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Заря - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(6 голосов)

Луганчане не выигрывают у "Мариуполя" дома с 2018 года

Заря - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
UA-Футбол
Новина українською

Бронзовый призёр УПЛ сыграет против команды, которая в прошлом сезоне через плей-офф не завоевала путёвку в еврокубки. "Мариуполь" после прихода Остапа Маркевича переживает большие перемены. Состав приазовцев ещё однозначно не сформирован, поэтому в игре с луганчанами надежд на очки минимум. Впрочем, мариупольцы два последних визита на "Славутич-Арену" завершали с очками в своём багаже. Получится ли продолжить эту серию?

Смотрите прямую видеотрансляцию игры бесплатно прямо в этой новости ниже в плеере Youtube-канала FootballHub. Текстовый онлайн поединка будет на нашем сайте здесь.

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13 сентября. Запорожье. "Славутич-Арена". Начало в 17:00
"Заря" (Луганск) - "Мариуполь"

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В статье: ФК Мариуполь Заря (Луганск)
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(6 голосов)
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Комментарии (1)
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Siren05 (Мариуполь)
13.09.2020 в 17:51
Пока игра смотрится намного интереснее, чем предыдущая Минай-Александрия...
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