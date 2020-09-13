Заря - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Бронзовый призёр УПЛ сыграет против команды, которая в прошлом сезоне через плей-офф не завоевала путёвку в еврокубки. "Мариуполь" после прихода Остапа Маркевича переживает большие перемены. Состав приазовцев ещё однозначно не сформирован, поэтому в игре с луганчанами надежд на очки минимум. Впрочем, мариупольцы два последних визита на "Славутич-Арену" завершали с очками в своём багаже. Получится ли продолжить эту серию?

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Favbet-лига. 2-й тур

13 сентября. Запорожье. "Славутич-Арена". Начало в 17:00

"Заря" (Луганск) - "Мариуполь"