Минай - Александрия 1:0. Обзор матча и видео голов

Сегодня "Минай" провел свой дебютный поединок в УПЛ, так как матч первого тура между "Минаем" и "Львовом" был перенесен из-за пандемии коронавируса. Дебют команды Василия Кобина в высшем дивизионе украинского футбола удался на славу - команда одержала минимальную победу над подопечными Владимира Шарана. Единственный гол в этой встрече забил форвард Антон Шиндер.

УПЛ. Второй тур. 13.09.2020

Ужгород. Стадион "Аванград"

Арбитр в поле – Николай Балакин

"Минай" - "Александрия" 1:0

Гол: Антон Шиндер 34

"Минай": Андрей Попович - Тарас Сакив, Александр Маткобожик, Мислав Матич, Максим Лопырёнок, Кирилл Меличенко - Андрей Ткачук, Анатолий Нуриев (Олег Голодюк 90+2) - Василий Пиняшко (Александр Снижко 83), Денис Кожанов (Даниил Кныш 67) - Антон Шиндер (Дмитрий Павлыш 90+2)

"Александрия": Юрий Панькив - Павел Пашаев, Каспарс Дубра, Тимур Стецков (Максим Третьяков 46), Валерий Лучкевич - Евгений Банада (Василий Грицук 65), Артем Гордиенко (Владислав Бабогло 87) - Богдан Мишенко (Денис Устименко 83), Кирилл Ковалец, Дмитрий Гречишкин - Артем Ситало (Денис Безбородько 46)

Предупреждения: Антон Шиндер 43, Андрей Попович 90+4 - Юрий Панькив 27, Дмитрий Гречишкин 49, Владимир Шаран 56, Каспарс Дубра 68, Артем Гордиенко 74