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С третьего места - на дно. Заря - Мариуполь 0:1

Премьер-лига
(3 голосов)

Луганчане в числе трёх команд, которые в новом сезоне очков ещё не набирали

С третьего места - на дно. Заря - Мариуполь 0:1
UA-Футбол
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Запорожье. Стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Сергей Бойко (Киевская область)
Ассистенты: Станислав Марулин (Новая Каховка), Владимир Думенко (Харьков)
Заря - ФК Мариуполь 0:1
Гол: Дмитрий Топалов 62
Заря: Никита Шевченко, Максим Гречкин (Егор Назарина 46), Ловро Цвек (Виталий Вернидуб 78), Владислав Кочергин (Денис Янаков 78), Дмитрий Хомченовский, Джоель Абу Ханна, Дмитрий Иванисеня, Владислав Кабаев (Михайло Перович 70), Артём Громов (Александр Гладкий 70), Денис Фаворов, Владлен Юрченко
ФК Мариуполь: Евгений Гальчук, Сергей Чоботенко, Максим Чех, Дмитрий Топалов (Никита Петерман 75), Дмитрий Мишнёв, Сергей Горбунов (Алексей Кащук 68), Артём Бондаренко (Даниил Игнатенко 34), Игорь Кирюханцев, Даниил Сагуткин (Алексей Быков 75), Андрей Кулаков (Станислав Библик 75), Петр Стасюк
Предупреждения: Ловро Цвек 11, Джоель Абу Ханна 37, Виталий Вернидуб 88 - Сергей Чоботенко 40, Игорь Кирюханцев 58, Даниил Игнатенко 68, Даниил Игнатенко 86
Удалён: Даниил Игнатенко 86 (вторая жёлтая)

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В статье: ФК Мариуполь Заря (Луганск)
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Комментарии (37)
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Hugo64 (PARIS)
13.09.2020 в 19:24
ГДЕ ИНТЕРВЬЮ его
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+1
-1
Ten0N (Leopolis)
13.09.2020 в 19:25
Да завали пакет, всю ветку обосрал уже.
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0
-2
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Hugo64 (PARIS)
13.09.2020 в 19:27
+1
0
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Hugo64 (PARIS)
13.09.2020 в 19:28
ненравится что тут общаются ВАЛИ отсюда и чище буде
+1
0
Ten0N (Leopolis)
13.09.2020 в 19:29
Если я свалю у кого ж ты на клык брать будешь?
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0
0
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Hugo64 (PARIS)
13.09.2020 в 19:23
ЗАРЯ всегда входила в сезон туго- но так впервые-НУ НЕХОЧЕТ ОН тренировать зарю видно по нем-играют и пусть играют
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+1
-1
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Kolibri (Киевоград)
13.09.2020 в 19:25
Согласен, вскружили голову ему динамовскими мечтами, вот и вернуться в себя не может, или не хочет......хз, но видно, что он о другом будущем уже думает.
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+1
0
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
13.09.2020 в 19:17
Сегодня Ворскла выйдет на 1е место
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+1
0
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Kolibri (Киевоград)
13.09.2020 в 19:17
Верняк. Там парни хотят играть и с Максимовым там все гуд)
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0
-1
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Kolibri (Киевоград)
13.09.2020 в 19:16
Мариуполь не зря тренера поменял!
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+4
0
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Hugo64 (PARIS)
13.09.2020 в 19:19
а ЗАРЯ хотела подобратьно беня не дол денегза скрипника-этот теперь сидит и спит на скамейки-не подсказок ничего- замены непонятные(гречкин) убрал неплохих игроков(силас, филя, белый-хоть и не основной но каши не портил )
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+1
0
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Kolibri (Киевоград)
13.09.2020 в 19:22
Может лучше бы было если подобрали?!
0
0
Геродот (Винница)
13.09.2020 в 19:15
У Мариуполя новый тренер, появились новые игроки, и все хотят ему понравиться. Играли с настроением. Заря разочаровала, второй тур без очков. Впрочем, причины понятны. Заря, как и Днепр-1 вчера, пожинает плоды ухода ключевых игроков. В Днепре - это Супряга, у Зари Леднев. Потому и грустный был всю игру Скрипник, поскольку понимает, что после продажи ключерых игроков команды и ухода Леднева Заре ничего не светит. А ведь в следующем туре Заря будет принимать Шахтер, и с такой игрой можно и третью баранку отхватить.
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+1
0
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
13.09.2020 в 19:19
Увы, не может, а отхватит.. Пока не вижу за счёт чего Зоря может зацепиться за очки с Шахтой
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+2
0
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Hugo64 (PARIS)
13.09.2020 в 19:11
послушать его -скрипника отмазку- луческу сказал что два травмированых- атут что-новички никак не заиграют-перович, динамит цвек, циганикс(даже в сборную вызвали)
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0
0
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Siren05 (Мариуполь)
13.09.2020 в 19:09
Но конечно же желаю Заре выйти из кризиса и хорошо подготовится к Еврокубкам!
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+5
0
ЦПА харьков (харьков)
13.09.2020 в 19:07
игра равных команд-Мариуполю повезло больше
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+1
0
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Siren05 (Мариуполь)
13.09.2020 в 19:04
Хотя Скрипник был весь матч невесёлый, но игра была очень весёлая ( в отличие от предыдущей нудной игры ФК И. - ФК А ). Голевых и полуголевых моментов - тьма! Наши сыграли небезошибочно, но интересно. Особенно в первом тайме. Молодцы!
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+5
0
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
13.09.2020 в 19:03
И так:Зоря на 2 тайма не готова.. и это печально! Ведь скоро ЕК. Надеюсь, до Лиги Европы успеют набрать форму!Оочень понравился Фаворов! Все его пасы не стандартны и точны! И кстати их так не хватало Десне в матче с Динамо.. теперь черниговцам некому начинать резкие контратаки.. Не пойму, как можно было его отпустить..Но нам и лучше! Фаворов не уступает ушедшим игрокам в Зоре!Ну и надо отметить Марик! Чувствуется прогресс! Остап молодец! Это не может не радовать! А ещё, редко такое говорю, но я бы отметил Бойко! Отсудил просто супер! Все по делу! А в многих схватках и в борьбе не свистел, давал играть! Причём в две стороны одинаково! Вообщем, Что с Десной, что с Мариком - Зоря 1й и 2й тайм две большие разницы! Надеюсь они подтянут физику!
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+1
-2
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Hugo64 (PARIS)
13.09.2020 в 19:06
Фаворов? наверное ты смотрел игру его в десне! сегодня он постоянно не мог перебить первого, ошибался всё время
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+1
-1
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
13.09.2020 в 19:07
Да ладно, во всех опасных моментах пассы выдавал он! Лично я доволен им. А ошибок было много у всех..
+1
-1
аалекс ( Крым)
13.09.2020 в 19:06
Мне кажется, что со второй жёлтой и удалением Игнатенко не все так очевидно.
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0
0
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Hugo64 (PARIS)
13.09.2020 в 19:07
да без разницы-хоть ещё одного б удалили СКРИПНИК не умеет обыгрывать в большинстве- таже тягучка перепасовка туда сюда и ВСЁ
+1
0
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
13.09.2020 в 19:08
Игрок летел не убрав ногу..
0
0
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Hugo64 (PARIS)
13.09.2020 в 19:09
Он конечно не худший- хуже всех сыграл кочергин- в принципе по своему уровню-
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+1
0
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
13.09.2020 в 19:11
Согласен
0
0
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Hugo64 (PARIS)
13.09.2020 в 19:13
по фаворову- жаль что он ушел с десны-в ЗАРе врядли выйдет на тот уровень-время покажет
0
-1
аалекс ( Крым)
13.09.2020 в 19:03
Не знаю кому как, а мне игра Мариуполя понравилась. Молодцы, с победой. А вот глядя на Скрипника, не покидало впечатление, что он не хочет работать в Заре.
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+5
0
BleiK61 (Київ)
13.09.2020 в 19:00
Игра слабая, реализация никакая. Но больше всего не понял, за что снял Гречкина?!! А марик на удивление целостно смотрелся...
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+2
0
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Hugo64 (PARIS)
13.09.2020 в 19:01
никто не поймет за что его снял- провалы везде были- гол на совести кочергина-
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+1
0
_FeS_FCMZ_ (ZP)
13.09.2020 в 18:59
Без центральных защитников пытаться играть, это слив Зари... С такой защитой в ЛЕ будут их выносить вперед ногами...
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+3
0
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Kolibri (Киевоград)
13.09.2020 в 19:01
Пф..... типо не привыкли один Шахтер смотреть в еврокубках?!
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+1
-1
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Kolibri (Киевоград)
13.09.2020 в 18:57
С кем связались, так и играют)
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+1
0
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Hugo64 (PARIS)
13.09.2020 в 18:57
ПОХОЖЕ скрипник собирается на место михайленко-делаеет все так что бы отпустили без отходных-просто гробит ЗАРЮ
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+4
0
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Hugo64 (PARIS)
13.09.2020 в 18:55
из ЗАРи всё время уходило много футболистов -ВЮН всегда успевал подобрать и наигрывать состав- скрипник похоже неумеет так - все кого пригласил НОЛЬ- что ещё должен сделать КОЧЕРГИН что бы убрали его-
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+3
0
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Кююмалайнен (Київ)
13.09.2020 в 18:55
Позор! Позор!! Позор!!!
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+2
-2
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Hugo64 (PARIS)
13.09.2020 в 18:56
ты про кого ДК-десна
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+4
-2


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