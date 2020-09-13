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С третьего места - на дно. Заря - Мариуполь 0:1
Луганчане в числе трёх команд, которые в новом сезоне очков ещё не набирали
Запорожье. Стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Сергей Бойко (Киевская область)
Ассистенты: Станислав Марулин (Новая Каховка), Владимир Думенко (Харьков)
Заря - ФК Мариуполь 0:1
Гол: Дмитрий Топалов 62
Заря: Никита Шевченко, Максим Гречкин (Егор Назарина 46), Ловро Цвек (Виталий Вернидуб 78), Владислав Кочергин (Денис Янаков 78), Дмитрий Хомченовский, Джоель Абу Ханна, Дмитрий Иванисеня, Владислав Кабаев (Михайло Перович 70), Артём Громов (Александр Гладкий 70), Денис Фаворов, Владлен Юрченко
ФК Мариуполь: Евгений Гальчук, Сергей Чоботенко, Максим Чех, Дмитрий Топалов (Никита Петерман 75), Дмитрий Мишнёв, Сергей Горбунов (Алексей Кащук 68), Артём Бондаренко (Даниил Игнатенко 34), Игорь Кирюханцев, Даниил Сагуткин (Алексей Быков 75), Андрей Кулаков (Станислав Библик 75), Петр Стасюк
Предупреждения: Ловро Цвек 11, Джоель Абу Ханна 37, Виталий Вернидуб 88 - Сергей Чоботенко 40, Игорь Кирюханцев 58, Даниил Игнатенко 68, Даниил Игнатенко 86
Удалён: Даниил Игнатенко 86 (вторая жёлтая)