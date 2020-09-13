С третьего места - на дно. Заря - Мариуполь 0:1

И так:Зоря на 2 тайма не готова.. и это печально! Ведь скоро ЕК. Надеюсь, до Лиги Европы успеют набрать форму!Оочень понравился Фаворов! Все его пасы не стандартны и точны! И кстати их так не хватало Десне в матче с Динамо.. теперь черниговцам некому начинать резкие контратаки.. Не пойму, как можно было его отпустить..Но нам и лучше! Фаворов не уступает ушедшим игрокам в Зоре!Ну и надо отметить Марик! Чувствуется прогресс! Остап молодец! Это не может не радовать! А ещё, редко такое говорю, но я бы отметил Бойко! Отсудил просто супер! Все по делу! А в многих схватках и в борьбе не свистел, давал играть! Причём в две стороны одинаково! Вообщем, Что с Десной, что с Мариком - Зоря 1й и 2й тайм две большие разницы! Надеюсь они подтянут физику!