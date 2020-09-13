Заря - ФК Мариуполь 0:1. Обзор матча и видео гола

В матче второго тура чемпионата Украины "Мариуполь" на выезде минимально обыграл луганскую "Зарю". Единственный гол в поединке забил полузащитник "моряков" Дмитрий Топалов на 62-й минуте встречи. Подопечные Виктора Скрипника терпят второе поражение подряд в рамках текущего сезона УПЛ - с разницей мячей минус три. После двух туров бронзовый призер национального первенства по итогам прошлой кампании занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице.

Запорожье. Стадион "Славутич-Арена"

Главный арбитр: Сергей Бойко (Киевская область)

Ассистенты: Станислав Марулин (Новая Каховка), Владимир Думенко (Харьков)

Заря - ФК Мариуполь 0:1

Гол: Дмитрий Топалов 62

Заря: Никита Шевченко, Максим Гречкин (Егор Назарина 46), Ловро Цвек (Виталий Вернидуб 78), Владислав Кочергин (Денис Янаков 78), Дмитрий Хомченовский, Джоель Абу Ханна, Дмитрий Иванисеня, Владислав Кабаев (Михайло Перович 70), Артём Громов (Александр Гладкий 70), Денис Фаворов, Владлен Юрченко

ФК Мариуполь: Евгений Гальчук, Сергей Чоботенко, Максим Чех, Дмитрий Топалов (Никита Петерман 75), Дмитрий Мишнёв, Сергей Горбунов (Алексей Кащук 68), Артём Бондаренко (Даниил Игнатенко 34), Игорь Кирюханцев, Даниил Сагуткин (Алексей Быков 75), Андрей Кулаков (Станислав Библик 75), Петр Стасюк

Предупреждения: Ловро Цвек 11, Джоель Абу Ханна 37, Виталий Вернидуб 88 - Сергей Чоботенко 40, Игорь Кирюханцев 58, Даниил Игнатенко 68, Даниил Игнатенко 86

Удалён: Даниил Игнатенко 86 (вторая жёлтая)