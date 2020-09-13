Остап Маркевич: У нас молодая команда и мы еще не готовы играть с Зарей "первым номером"

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич прокомментировал победу своей команды над луганской "Зарей" в матче второго тура УПЛ.

- Игра получилась очень напряженной. И, на мой взгляд, интересной. Были хорошие скорости, были и тактические интересные аспекты со стороны двух команд. Все в Украине знают, что "Заря" - это мощная атакующая команда. Поэтому мы решили сделать тактический ход и сыграть на результат. Плюс необходимо учитывать, что у нас очень молодая команды и мы еще не готовы играть с таким соперником "первым номером". Но я убежден, что мы добьемся этого. Эта наша философия и идея - мы хотим контролировать мяч, накрывать соперника на его половине.

Мы довольны командой! После сложной игры в Александрии команда "собралась" и показала сегодня довольно неплохую игру. Молодые ребята обладают большим потенциалом.

- Вы сегодня провели одну замену еще до перерыва, заменив Бондаренко на Игнатенко. С чем связана эта замена? Она носила вынужденный характер или это тактические аспекты?

- Мы долго думали и совещались со своим тренерским штаб относительно Бондаренко - стоит ли Артема ставить в стартовый состав, так как он сыграл две игры за молодежную сборную Украины. Мы рискнули, но… Как я уже говорил, это молодые ребята, им еще необходимо себя подтянуть как в физическом плане, так и в тактическом, техническом аспектах. Это нормальный процесс. Ничего страшного не произошло.