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Остап Маркевич: У нас молодая команда и мы еще не готовы играть с Зарей "первым номером"

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "моряков" подвел итоги победы над луганчанами

Остап Маркевич: У нас молодая команда и мы еще не готовы играть с Зарей "первым номером"
Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич прокомментировал победу своей команды над луганской "Зарей" в матче второго тура УПЛ.

- Игра получилась очень напряженной. И, на мой взгляд, интересной. Были хорошие скорости, были и тактические интересные аспекты со стороны двух команд. Все в Украине знают, что "Заря" - это мощная атакующая команда. Поэтому мы решили сделать тактический ход и сыграть на результат. Плюс необходимо учитывать, что у нас очень молодая команды и мы еще не готовы играть с таким соперником "первым номером". Но я убежден, что мы добьемся этого. Эта наша философия и идея - мы хотим контролировать мяч, накрывать соперника на его половине.

Мы довольны командой! После сложной игры в Александрии команда "собралась" и показала сегодня довольно неплохую игру. Молодые ребята обладают большим потенциалом.

- Вы сегодня провели одну замену еще до перерыва, заменив Бондаренко на Игнатенко. С чем связана эта замена? Она носила вынужденный характер или это тактические аспекты?

- Мы долго думали и совещались со своим тренерским штаб относительно Бондаренко - стоит ли Артема ставить в стартовый состав, так как он сыграл две игры за молодежную сборную Украины. Мы рискнули, но… Как я уже говорил, это молодые ребята, им еще необходимо себя подтянуть как в физическом плане, так и в тактическом, техническом аспектах. Это нормальный процесс. Ничего страшного не произошло.

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В статье: ФК Мариуполь Заря (Луганск) УПЛ Остап Маркевич
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Комментарии (4)
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Siren05 (Мариуполь)
13.09.2020 в 20:29
Игнатенко - это наш Гармаш! Такой же невыдержанный...
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0
-1
storm_ua (Николаев)
13.09.2020 в 20:28
Заря что то никак в себя не придет.. Арендуполь победил по делу заслужено.
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+1
0
Їжак Сергій (Маріуполь)
13.09.2020 в 20:15
Не знаю как Бондаренко, но Игнатенко в своём стиле: вошёли не подвёл...)))
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0
-1
schabay (Краснодон)
13.09.2020 в 20:55
Не знаю кто такой Скрипник, но если это тренер то один из ...
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0
0


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