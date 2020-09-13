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Ворскла - Ингулец 2:0. Обзор матча и видео голов
Подопечные Максимова располагаются на первом месте УПЛ
В рамках второго тура чемпионата Украины "Ворксла" дома уверенно обыграла "Ингулец" со счетом 2:0. В составе полтавчан голами отметились Степанюк с игры и Кане реализовал 11-метровый удар. После двух туров команда Юрия Максимова возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе шесть очков.
Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского
Главный арбитр: Юрий Можаровский (Львов)
Ассистенты: Максим Чос (Киев), Тарас Клименко (Киев)
Голы: Руслан Степанюк 36, Ибрахим Кане 67 (пен.)
Ворскла: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Владислав Кулач (Дмитрий Щербак 79), Руслан Степанюк (Павел Ребенок 79), Сергей Яворский, Владимир Чеснаков, Вадим Сапай (Наджиб Якубу 62), Давид Пуцлин (Евгений Опанасенко 79), Ибрахим Кане, Денис Васин (Иван Пешич 68), Пап-Альюн Ндиайе
Ингулец: Богдан Шуст, Евгений Запорожец (Младен Бартулович 81), Александр Козак, Илья Коваленко (Артём Щедрый 81), Александр Кучеренко (Михаил Плохотнюк 89), Денис Балан, Ника Сичинава (Александр Мишуренко 77), Максим Ковалёв, Владислав Лупашко (Михаил Шишка 81), Олег Синегуб, Андрей Семенко
Предупреждения: Пап-Альюн Ндиайе 23, Давид Пуцлин 34, Владимир Чеснаков 50, Руслан Степанюк 52 - Александр Козак 35, Владислав Лупашко 39, Олег Синегуб 65, Александр Козак 70
Удаление: Александр Козак 70