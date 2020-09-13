Сергей Политыло достиг отметки в 200 матчей в УПЛ

Вчера, в рамках второго тура УПЛ "Олимпик" на выезде обыграл "Днепр-1" со счетом 3:1.

Полузащитник донецкой команды Сергей Политыло отыграл полный поединок. Этот матч стал для 31-летнего хавбека 200-м в элитном дивизионе Украины.

Политыло провел в УПЛ 12 сезонов и поиграл в четырех командах:

85 матчей за "Черноморец",

37 - за "Днепр",

26 - за "Волынь",

52 - за "Олимпик".