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Сергей Политыло достиг отметки в 200 матчей в УПЛ
Матч с "Днепром-1" стал для хавбека юбилейным
Вчера, в рамках второго тура УПЛ
Полузащитник донецкой команды Сергей Политыло отыграл полный поединок. Этот матч стал для 31-летнего хавбека 200-м в элитном дивизионе Украины.
Политыло провел в УПЛ 12 сезонов и поиграл в четырех командах:
- 85 матчей за "Черноморец",
- 37 - за "Днепр",
- 26 - за "Волынь",
- 52 - за "Олимпик".
"ФК Олимпик поздравляет Поли с уникальным достижением и желает ему продолжать служить примером для молодых футболистов не только Олимпика, но и всей Украины! Браво!", - написал официальный сайт донецкого клуба.
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Источник:olimpik.com.ua
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