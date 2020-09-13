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Сергей Политыло достиг отметки в 200 матчей в УПЛ

Премьер-лига
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Матч с "Днепром-1" стал для хавбека юбилейным

Сергей Политыло достиг отметки в 200 матчей в УПЛ
Новина українською

Вчера, в рамках второго тура УПЛ "Олимпик" на выезде обыграл "Днепр-1" со счетом 3:1.

Полузащитник донецкой команды Сергей Политыло отыграл полный поединок. Этот матч стал для 31-летнего хавбека 200-м в элитном дивизионе Украины.

Политыло провел в УПЛ 12 сезонов и поиграл в четырех командах:

  • 85 матчей за "Черноморец",
  • 37 - за "Днепр",
  • 26 - за "Волынь",
  • 52 - за "Олимпик".

"ФК Олимпик поздравляет Поли с уникальным достижением и желает ему продолжать служить примером для молодых футболистов не только Олимпика, но и всей Украины! Браво!", - написал официальный сайт донецкого клуба.

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В статье: Олимпик (Донецк) УПЛ СК Днепр-1
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Источник:
olimpik.com.ua
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