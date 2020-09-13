Василий Кобин: Практически ничего не дали создать Александрии

Главный тренер "Миная" Василий Кобин поделился мыслями после победы над "Александрией" в матче второго тура УПЛ.

"Сегодня у нас больше получилось, чем не получилось. Мы готовились к тяжелому матчу. "Александрия" - классная команда, у которой бойцовские качества на высоком уровне. Считаю, что по скорости и силе - это одна из лучших команд в УПЛ. Хорошо, что мы выиграли. На нас давило то, что другие команды уже играют, а мы нет - ребята тренировались по два раза в день и уже хотели играть. Боялся, чтобы мы не дрогнули, но справились со своими эмоциями и победили.

Тактически в первом тайме выглядели хорошо. Практически ничего не дали создать сопернику. Да, у нас много моментов не было, но они были, и мы забили. Во втором тайме "Александрия" перестроилась, нам стало тяжелее, и на первый план вышла психология. Команда грамотно оборонялась, и мы довели эту игру до победы. Я был спокоен, зная, что игроки отдадут все силы.

Хотя признаюсь, что для меня моя команда где-то была загадкой. Мы лишь два товарищеских матча провели, а надо было хотя 5-6, чтобы понять силу команды - в плане тактики, психологии.

У нас много молодежи, и мы их будем понемногу подпускать. У нас есть много игроков без опыта такого уровня, но они сыграли хорошо. Понравился Снижко - он достаточно умный футболист. Меличенко имеет очень хороший потенциал. Да и все дебютанты, ведь был уверен в них. У нас есть немало опытных, которые оказались ненужными своим клубам, а мы им дали шанс, чтобы они доказали, что еще многое могут. Будем работать в плане усиления еще.

А пока переночуем с этими эмоциями. Пусть ребята день отдохнут, проведут время с близкими. А дальше будем думать уже об "Олимпике", - рассказал Кобин.