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Василий Кобин: Практически ничего не дали создать Александрии

Премьер-лига
(2 голосов)

Наставник "Миная" подвел итоги победы на "Александрией"

Василий Кобин: Практически ничего не дали создать Александрии
Новина українською

Главный тренер "Миная" Василий Кобин поделился мыслями после победы над "Александрией" в матче второго тура УПЛ.

"Сегодня у нас больше получилось, чем не получилось. Мы готовились к тяжелому матчу. "Александрия" - классная команда, у которой бойцовские качества на высоком уровне. Считаю, что по скорости и силе - это одна из лучших команд в УПЛ. Хорошо, что мы выиграли. На нас давило то, что другие команды уже играют, а мы нет - ребята тренировались по два раза в день и уже хотели играть. Боялся, чтобы мы не дрогнули, но справились со своими эмоциями и победили.

Тактически в первом тайме выглядели хорошо. Практически ничего не дали создать сопернику. Да, у нас много моментов не было, но они были, и мы забили. Во втором тайме "Александрия" перестроилась, нам стало тяжелее, и на первый план вышла психология. Команда грамотно оборонялась, и мы довели эту игру до победы. Я был спокоен, зная, что игроки отдадут все силы.

Хотя признаюсь, что для меня моя команда где-то была загадкой. Мы лишь два товарищеских матча провели, а надо было хотя 5-6, чтобы понять силу команды - в плане тактики, психологии.

У нас много молодежи, и мы их будем понемногу подпускать. У нас есть много игроков без опыта такого уровня, но они сыграли хорошо. Понравился Снижко - он достаточно умный футболист. Меличенко имеет очень хороший потенциал. Да и все дебютанты, ведь был уверен в них. У нас есть немало опытных, которые оказались ненужными своим клубам, а мы им дали шанс, чтобы они доказали, что еще многое могут. Будем работать в плане усиления еще.

А пока переночуем с этими эмоциями. Пусть ребята день отдохнут, проведут время с близкими. А дальше будем думать уже об "Олимпике", - рассказал Кобин.

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В статье: Василий Кобин ФК Александрия УПЛ ФК Минай
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Источник:
ФК "Минай"
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Комментарии (2)
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Пришта Литин (Киев)
14.09.2020 в 00:01
Якась у нього огидна кротяча морда.
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Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
13.09.2020 в 23:35
А сами что создали, контрабасники?)))
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