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Владимир Шаран: Мы впервые за 17 матчей не смогли забить

Премьер-лига
(2 голосов)

Наставник "Александрии" прокомментировал поражение от новичка УПЛ

Владимир Шаран: Мы впервые за 17 матчей не смогли забить
Новина українською

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран подвел итоги поражения от "Миная" в матче второго тура УПЛ.

"Очень приятно находиться в Ужгороде. Пять лет назад мы здесь победили. Сегодня тоже настраивались только на победу, но, к сожалению, даже ничьи не добились. Причины есть, они внутрикомандные. Это буду решать с футболистами.

Была равная игра. "Минай" с победой, мы ждали такой матч. Знали, какая у них команда. Хоть они и немного поменяли тактику на этот матч, мы были к этому готовы, зная состав команды. Молодцы, что сумели не пропустить. А мы впервые за 17 матчей не смогли забить. Недооценки соперника не было", - рассказал Шаран.

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В статье: Владимир Шаран ФК Александрия УПЛ ФК Минай
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Комментарии (3)
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Footballhead (м. Чернігів)
14.09.2020 в 01:09
Володимир Шаран: "Ми вперше за 17 матчів не змогли забити, бо відтирали автобус від калу".
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0
0
Пришта Литин (Киев)
14.09.2020 в 00:02
Тов Шаран, пора подумать об отставке.
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0
-2
ffggpl (Харьков)
14.09.2020 в 00:21
Не свисти
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0
0


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