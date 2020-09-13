Владимир Шаран: Мы впервые за 17 матчей не смогли забить

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран подвел итоги поражения от "Миная" в матче второго тура УПЛ.

"Очень приятно находиться в Ужгороде. Пять лет назад мы здесь победили. Сегодня тоже настраивались только на победу, но, к сожалению, даже ничьи не добились. Причины есть, они внутрикомандные. Это буду решать с футболистами.

Была равная игра. "Минай" с победой, мы ждали такой матч. Знали, какая у них команда. Хоть они и немного поменяли тактику на этот матч, мы были к этому готовы, зная состав команды. Молодцы, что сумели не пропустить. А мы впервые за 17 матчей не смогли забить. Недооценки соперника не было", - рассказал Шаран.