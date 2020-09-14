Скрипник о поражении от Мариуполя: Кроме стараний выделить почти нечего

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал поражение от "Мариуполя" в рамках второго тура УПЛ.

"Мы очень расстроены. Мы проиграли. Была оострая игра. У нас были моменты, у них тоже. Такой матч, когда говорят "Кто забьет - тот и выиграет". Жаль, случилось это не в нашу пользу. Старались. Кроме стараний выделить почти нечего. Где-то мастерства не хватило, где-то везения, расторопности.

Конечно, жаль, ребята расстроены. Никто не ожидал легкой игры. Действительно очень тяжелый матч был", - рассказал Скрипник в эфире программы "Великий Футбол" на канале "Футбол 1".