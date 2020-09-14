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Скрипник о поражении от Мариуполя: Кроме стараний выделить почти нечего

Премьер-лига
(2 голосов)

Наставник луганчан подвел итоги поражения от "моряков"

Скрипник о поражении от Мариуполя: Кроме стараний выделить почти нечего
Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал поражение от "Мариуполя" в рамках второго тура УПЛ.

"Мы очень расстроены. Мы проиграли. Была оострая игра. У нас были моменты, у них тоже. Такой матч, когда говорят "Кто забьет - тот и выиграет". Жаль, случилось это не в нашу пользу. Старались. Кроме стараний выделить почти нечего. Где-то мастерства не хватило, где-то везения, расторопности.

Конечно, жаль, ребята расстроены. Никто не ожидал легкой игры. Действительно очень тяжелый матч был", - рассказал Скрипник в эфире программы "Великий Футбол" на канале "Футбол 1".

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В статье: ФК Мариуполь Заря (Луганск) Виктор Скрипник УПЛ
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Источник:
"Великий Футбол"
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Комментарии (2)
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royalstas (Вінниця)
14.09.2020 в 01:20
Найс ставочку разуїнили.... ставив не так на зорю а певно проти Маріуполя який приємно здивував а от Зоря як і в першому турі не може себе знайти а гравець під номером 7 просто жах помилка на помилці я не розумію як його не замінили ще по перерві до речі з його обрізки і забили азовці....
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storm_ua (Николаев)
14.09.2020 в 00:17
Витя, мы видим направление в котором двигается команда. Но игроки слишком низкого уровня. Для того стиля игры который ты пытаешся настроить. Чудес не бывает, без качественных исполнителей ничего не получится.
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