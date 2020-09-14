Хавбек Александрии после поражения от Миная: У нас чемпионат непредсказуемый

Полузащитник " Александрии " Василий Грицук, который выходил на замену в матче 2 тура УПЛ с "Минаем" (0:1), подытожил результат поединка, сообщает ТК Футбол.

У нас чемпионат непредсказуемый, каждая команда может как сыграть хорошо, так и плохо.

Поэтому фавориты и аутсайдеры - это лишь до матча. Во время игры все равны.