Премьер-лига
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Хавбек Александрии после поражения от Миная: У нас чемпионат непредсказуемый
Закарпатцы удивили
Полузащитник "
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У нас чемпионат непредсказуемый, каждая команда может как сыграть хорошо, так и плохо.
Поэтому фавориты и аутсайдеры - это лишь до матча. Во время игры все равны.
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Источник:Великий футбол
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