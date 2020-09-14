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Хавбек Александрии после поражения от Миная: У нас чемпионат непредсказуемый

Премьер-лига
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Закарпатцы удивили

Хавбек Александрии после поражения от Миная: У нас чемпионат непредсказуемый
Новина українською

Полузащитник "Александрии" Василий Грицук, который выходил на замену в матче 2 тура УПЛ с "Минаем" (0:1), подытожил результат поединка, сообщает ТК Футбол.

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У нас чемпионат непредсказуемый, каждая команда может как сыграть хорошо, так и плохо.

Поэтому фавориты и аутсайдеры - это лишь до матча. Во время игры все равны.

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В статье: Василий Грицук ФК Александрия УПЛ ФК Минай Минай
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Источник:
Великий футбол

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