Наставник Ворсклы после победы над Ингульцом: Нам обязательно нужен опорный полузащитник

Юрий Максимов, главный тренер полтавской " Ворсклы ", рассказал о победе над "Ингульцом" (2:0).

Играли с очень хорошей командой, сплоченной. Это коллектив, который играет вместе на протяжении не одного сезона. Благодарен, что забили в конце первого тайма. Потому что во втором тайме нам было бы еще труднее.

Могли бы первыми пропустить, вообще проиграть. А так, слава Богу, выиграли. Дам некоторым игрокам отдохнуть.