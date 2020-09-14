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Наставник Ворсклы после победы над Ингульцом: Нам обязательно нужен опорный полузащитник

Премьер-лига
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Есть три варианта

Наставник Ворсклы после победы над Ингульцом: Нам обязательно нужен опорный полузащитник
Новина українською

Юрий Максимов, главный тренер полтавской "Ворсклы", рассказал о победе над "Ингульцом" (2:0).

Играли с очень хорошей командой, сплоченной. Это коллектив, который играет вместе на протяжении не одного сезона. Благодарен, что забили в конце первого тайма. Потому что во втором тайме нам было бы еще труднее.

Могли бы первыми пропустить, вообще проиграть. А так, слава Богу, выиграли. Дам некоторым игрокам отдохнуть.

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Понравилась концовка первого тайма и начало второго. "Ингулец" играет в короткий и средний пас, сплоченная команда.

Нам же обязательно нужен опорный полузащитник. Есть два игрока на эту позицию. Есть Челядин молодой, но еще рано его пускать в бой. А так у нас Пуцлин, Скляр. И стараемся Пердуту в центре наигрывать. У нас все крайние, а в центральной зоне нужен человек с двумя сердцами, умением отбирать.

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В статье: Ворскла (Полтава) Александр Скляр Игорь Пердута Ингулец (Петрово) Давид Пуцлин
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Источник:
Ворскла

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