Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Коуч Ингульца прокомментировал удаление игрока своей команды
И весь матч с "бело-зелеными"
Главный тренер "
Считаю, что игра была интенсивной с большим количеством прессинга со стороны "Ворсклы" и "Ингульца". Была живая игра, по крайней мере, до удаления в нашей команде. Было много единоборств, динамики. Мы только набираемся опыта, это только второй матч в УПЛ.
Содержанием игры до удаления доволен. Многие моменты нам удалось, но над реализацией надо работать. Все же соперник опытный. Ребята играют много лет в УПЛ. У них точно больше опыта, чем у наших футболистов.
Лавриненко спросили, согласен ли он с удалением игрока своей команды Александра Казака на 70 минуте.
В принципе, все по делу. Арбитр посчитал нужным именно это. Нечего выдумывать и искать причину, надо в себе разбираться.