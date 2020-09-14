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Коуч Ингульца прокомментировал удаление игрока своей команды

Премьер-лига
(2 голосов)

И весь матч с "бело-зелеными"

Коуч Ингульца прокомментировал удаление игрока своей команды
Новина українською

Главный тренер "Ингульца" Александр Лавриненко прокомментировал выездное поражение от "Ворсклы" (0:2) - первое для команды в УПЛ.

Считаю, что игра была интенсивной с большим количеством прессинга со стороны "Ворсклы" и "Ингульца". Была живая игра, по крайней мере, до удаления в нашей команде. Было много единоборств, динамики. Мы только набираемся опыта, это только второй матч в УПЛ.

Содержанием игры до удаления доволен. Многие моменты нам удалось, но над реализацией надо работать. Все же соперник опытный. Ребята играют много лет в УПЛ. У них точно больше опыта, чем у наших футболистов.

Лавриненко спросили, согласен ли он с удалением игрока своей команды Александра Казака на 70 минуте.

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В принципе, все по делу. Арбитр посчитал нужным именно это. Нечего выдумывать и искать причину, надо в себе разбираться.

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В статье: Ворскла (Полтава) УПЛ Александр Козак Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко
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Источник:
Ворскла

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