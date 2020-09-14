Коуч Ингульца прокомментировал удаление игрока своей команды

Главный тренер " Ингульца " Александр Лавриненко прокомментировал выездное поражение от "Ворсклы" (0:2) - первое для команды в УПЛ.

Считаю, что игра была интенсивной с большим количеством прессинга со стороны "Ворсклы" и "Ингульца". Была живая игра, по крайней мере, до удаления в нашей команде. Было много единоборств, динамики. Мы только набираемся опыта, это только второй матч в УПЛ.

Содержанием игры до удаления доволен. Многие моменты нам удалось, но над реализацией надо работать. Все же соперник опытный. Ребята играют много лет в УПЛ. У них точно больше опыта, чем у наших футболистов.