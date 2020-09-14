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Представитель Супряги сомневается в варианте с Болоньей из-за одного аспекта

Премьер-лига
(2 голосов)

Финансовые возможности

Представитель Супряги сомневается в варианте с Болоньей из-за одного аспекта
Новина українською

Представитель нападающего "Динамо" Владислава Супряги в Италии Леонардо Лиматола прокомментировал переговоры с "Болоньей".

[Синиша] Михайлович, главный тренер "Болоньи", не звонил Супряге. Он не соглашался на переход. Переговоры ведутся, предложение есть.

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У клуба сейчас ограничены финансовые возможности, Sky еще не провел все выплаты за прошлый сезон, и в целом ситуация с телеправами очень неопределенная. Нет гарантий по бюджету. Поэтому уверен, что "Болонья" не сможет платить больше 10 млн евро.

Я знаю, что говорят, будто "Динамо" не продаст Супрягу к Евро. Но есть разные формулы, к тому же я никогда не видел игрока, о котором говорили, что он не продается, но которого на самом деле нельзя было бы купить.

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В статье: Болонья (Болонья) Динамо (Киев) Синиша Михайлович Владислав Супряга Леонардо Лиматола
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киевоград)
14.09.2020 в 10:13
)))))))))))))))) все сомневаются глядя на его игру! Почему он не пошёл в лёгкую атлетику?
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0
-1
MaximSK (Киев)
14.09.2020 в 11:10
Думаю руководство Вольфсбурга и Болоньи не дураки, видят что у Супряги есть потенциал вырасти в класного нападающего, другое дело в том, что пока он не может заиграть в Динамо
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