Представитель Супряги сомневается в варианте с Болоньей из-за одного аспекта

Представитель нападающего " Динамо " Владислава Супряги в Италии Леонардо Лиматола прокомментировал переговоры с "Болоньей".

У клуба сейчас ограничены финансовые возможности, Sky еще не провел все выплаты за прошлый сезон, и в целом ситуация с телеправами очень неопределенная. Нет гарантий по бюджету. Поэтому уверен, что "Болонья" не сможет платить больше 10 млн евро.

Я знаю, что говорят, будто "Динамо" не продаст Супрягу к Евро. Но есть разные формулы, к тому же я никогда не видел игрока, о котором говорили, что он не продается, но которого на самом деле нельзя было бы купить.