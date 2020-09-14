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Русол и Коломойский на этой неделе определятся относительно будущего Днепра-1 - ТаТоТаке
А именно - главного тренера
Андрей Русол, исполнительный директор днепровского "
Шансы Михайленко сохранить пост главного тренера, по словам Сенькива, очень незначительны.
Другой ведущий Михаил Спиваковский также отметил, что клуб не рассматривает кандидатуру Юрия Вернидуба.
В двух стартовых матчах чемпионата в УПЛ "Днепр-1" сыграл вничью с Ингульца (1:1) и уступил "Олимпику" (1:3).
Напомним, что "Днепр-1" отрицает любую связь с Игорем Коломойским.