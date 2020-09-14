Русол и Коломойский на этой неделе определятся относительно будущего Днепра-1 - ТаТоТаке

А куда без него дется...ДмнамоК без Суркисов тоже не выживет как Харько все надежды связывает ..с Ярославским а Шахтер ..с Ахметовым...таковы реалии...Футбол в Украине бизнес в целом...Убыточный т.к. продавать Нечего..нет товара ..нет и покупателей..Нам до Топ уровня ..как до Луны...Только Шахтер более менее на уровне ..за счет бразил...Вот и докатились..+ война ,пандемия и экон.упадок..Да нужно молится на Беню ..что он патриот г. Днепр ..и его команда ему еще не безразличны.. .Так что несмотря на его критику и его фин. проблемы сейчас ИВК окажет Русолу свою поддержку...я очень хочу в это верить т.к. Днепр1 больше никому из бизнесменов не нужен...не то время