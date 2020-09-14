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Русол и Коломойский на этой неделе определятся относительно будущего Днепра-1 - ТаТоТаке

Премьер-лига
(2 голосов)

А именно - главного тренера

Русол и Коломойский на этой неделе определятся относительно будущего Днепра-1 - ТаТоТаке
Новина українською

Андрей Русол, исполнительный директор днепровского "Днепра-1", на этой неделе проведет встречу с Игорем Коломойским на тему будущего в клубе главного тренера команды Дмитрия Михайленко, сообщил ведущий ТаТоТаке Андрей Сеньков.

Шансы Михайленко сохранить пост главного тренера, по словам Сенькива, очень незначительны.

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Другой ведущий Михаил Спиваковский также отметил, что клуб не рассматривает кандидатуру Юрия Вернидуба.

В двух стартовых матчах чемпионата в УПЛ "Днепр-1" сыграл вничью с Ингульца (1:1) и уступил "Олимпику" (1:3).

Напомним, что "Днепр-1" отрицает любую связь с Игорем Коломойским.

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В статье: Андрей Русол Дмитрий Михайленко Игорь Коломойский СК Днепр-1 Днепр-1
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (11)
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Алекс-666 (Запорожье)
14.09.2020 в 14:02
Галантерейщик и кардинал - это сила!
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Віктор Бокасса (Betwmount)
14.09.2020 в 13:43
Бєня потребує посиленого відпочинку на Флориді...
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armik (Киев)
14.09.2020 в 13:16
Два года назад говорил, что Михайленко и тлумак не тренеры и с ними команды расти не будут. Некоторые аж слюной брызгали в ответ.Ну, потеряли два года, получите и распишитесь.
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0
-1
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Kolibri (Киевоград)
14.09.2020 в 13:12
Ща закроет Днепр1 и возьмётся за Динамо!
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0
-1
Footballhead (м. Чернігів)
14.09.2020 в 12:40
Адміни, що за заголовки? Я думав, СК -1 уже ліквідувати збираються. Не треба клікбейту, будь ласка, мені його і на Ютюбі вистачає бачити.
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+2
0
viajador (село Ригачка)
14.09.2020 в 12:25
"Русол и Коломойский"
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+1
-1
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Инспектор ( )
14.09.2020 в 12:22
Беня, Беня уже кой кому снится
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+2
0
viajador (село Ригачка)
14.09.2020 в 12:25
Михайленку.
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+1
-1
balamyt (Boston)
14.09.2020 в 12:47
А куда без него дется...ДмнамоК без Суркисов тоже не выживет как Харько все надежды связывает ..с Ярославским а Шахтер ..с Ахметовым...таковы реалии...Футбол в Украине бизнес в целом...Убыточный т.к. продавать Нечего..нет товара ..нет и покупателей..Нам до Топ уровня ..как до Луны...Только Шахтер более менее на уровне ..за счет бразил...Вот и докатились..+ война ,пандемия и экон.упадок..Да нужно молится на Беню ..что он патриот г. Днепр ..и его команда ему еще не безразличны.. .Так что несмотря на его критику и его фин. проблемы сейчас ИВК окажет Русолу свою поддержку...я очень хочу в это верить т.к. Днепр1 больше никому из бизнесменов не нужен...не то время
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+1
-1
Ten0N (Leopolis)
14.09.2020 в 13:42
Патриот г. Днепр и команда не безразлична??? ))) Вот это ты гонишь. Напомнить где ФК Днепр?
+1
0
balamyt (Boston)
14.09.2020 в 12:21
Сейчас кризис у многих клубов от ДинамоК и Зари до Барсы и ПСЖ я верю что Днепр1 встанет на ноги...иначе зачем нужно было затеватся...Главное ..найти средства для нормального усиления. и можно решать задачи с ЛЕ .Окно переходов еше не закрыто..
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0
-2


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