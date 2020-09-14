Символическая сборная второго тура УПЛ по версии UA-Футбол

Второй тур УПЛ, так же как и первый, получился неполный, "Шахтер" и "Рух" пропускали из-за коронавируса в лагере львовян, и сыграют чуть позже. Впрочем, и без них уик-энд получился боевым и зрелищным, принес много сюрпризов, конечно, не обошлось без героев в шести состоявшихся матчах.

ВРАТАРЬ

Никита Шевченко ("Заря" Луганск).

Невероятные, чудовищные ошибки допускали луганчане в обороне, Шевченко приходилось отбиваться на последнем рубеже чуть ли ни в одиночку. Трижды голкипер "Зари" вытянул мертвые мячи, Кулаков, Топалов и Горбунов буквально расстреливали Шевченко. Один мяч он все же пропустил, но не позволил "Мариуполю" победить с разгромным счетом.

ЗАЩИТА

Сергей Яворский ("Ворскла" Полтава).

Тот случай, когда защитник играл за себя и за того парня. Неожиданно часто ошибался Альюн, Чеснакова тянуло на привычную позицию ближе к центру поля, Яворский же все держал под контролем. Ворота полтавчан остались "сухими" во многом благодаря этому центрбеку. Дополнительный плюс Сергею за то, что сдержал главную ударную силу "Ингульца" - Николоза Сичинаву.

Йоонас Тамм ("Десна" Чернигов).

Не будет большим преувеличением, если сказать, что Тамм стал главным героем матча с "Динамо", а возможно и всего тура. Эстонский легионер проделал невероятную и одновременно качественную работу, плотно играл с атакующими игроками "бело-синих" и не позволил им развернуться. То, что "Десна" так и не пропустила главная заслуга Тамма и Паста.

Игорь Снурницын ("Олимпик" Донецк).

Крайне сложно пришлось дончанам на первых минутах матча с "Днепром", небольшие огрехи были в дебюте и у Снурницына, но затем игрок, как и вся команда, смогли взять игру под контроль. Противостояние Снурницына с Хобленко стало показательным в этом противостоянии, результат на табло.

ПОЛУЗАЩИТА

Андрей Домбровский ("Десна" Чернигов).

Благодаря действиям (или противодействиям) Домбровского в центре поля "Динамо" долго не могло организовать более-менее серьезную комбинацию. Опорный хавбек черниговцев "перекусывал" большую часть передач, вступал в силовую борьбу и выигрывал ее, великолепно проявив себя. К тому же у Домбровского один единственный удар "Десны" в створ ворот киевлян.

Ибрахим Кане ("Ворскла" Полтава).

Один из лидеров ворсклян, который очень уверенно начал новый сезон, и, судя по всему, Кане стал одним из ключевых игроков. Тренеры и партнеры доверяют ему бить пенальти, все исполнил Ибрагим с завидным хладнокровием. В центре поля уверенно и надежно смотрится 20-летний малийский легионер и одинаково полезен как обороне, так и в атаках.

Виталий Буяльский ("Динамо" Киев).

Если в первом тайме матча с "Десной" киевляне напоминали бледные тени, то во втором тайме стали рисковать и создавать моменты, все они с участием Буяльского. Напомним, после повреждения вернулся на поле Виталий, сложно представить, что было бы с "Динамо" без него. Забить Буяльскому не удалось, где-то защитники и вратарь сыграли выше всяких похвал, где-то не повезло, но активность этого игрока невозможно не отметить.

Дмитрий Топалов (ФК "Мариуполь").

Не только из-за забитого мяча Топалов заслуживает комплиментов за игру с "Зарей". Пожалуй, самый активный игрок матча, постоянно открывался, шел вперед, брал игру на себя, а главное пробивал и нес угрозу воротам соперника. Топалов по всем статьям переиграл луганских центрбеков, заставляя их ошибаться.

НАПАДЕНИЕ

Руслан Степанюк ("Ворскла" Полтава).

Забил первый гол в игре Степанюк, воспользовавшись классной передачей Васина, а также Руслан заработал пенальти. Безусловно, один из героев тура, в каждой игровой ситуации форвард шел на обострения, обыгрыши, старался довести атаку до удара, на счету Степанюка три опасных удара и с десяток обостряющих пасов.

Владимир Лысенко ("Колос" Коваливка).

Команда Костышина покуражилась в первом официальном матче на своем новом стадионе, не оставив камня на камне от "Львова". А главную скрипку в "Колосе" сыграл Лысенко, с удовольствием форвард пользовался ошибками соперника, его несыгранностью. Первых два мяча забил Владимир, положив начало разгрому, и оставил от своей игры только самые лучшие впечатления.

Зейхеди Шахаб ("Олимпик" Донецк).

Не в роли фаворита донецкая команды приехала в Днепр, но уже в первом тайме гости показали, что настроены очень серьезно. Решающим стал первый гол в раздевалку от Шахаба, иранский форвард заметно старался и играл на команду. Затем он поучаствовал в атаке, которая завершилась вторым взятием ворот, в довершение ко всему Шахаб еще и заработал пенальти.

ТРЕНЕР

Василий Кобин (ФК "Минай").

С победы начинает закарпатский клуб свои выступления в УПЛ, победа сложная, неоднозначная, но заслуженная, которую можно назвать тренерской. У Кобина большой опыт выступлений в Премьер-лиге, частично молодому тренеру удалось поделиться этим опытом с подопечными, не обошлось без ошибок, при этом "Минай" для успеха сделал больше, чем "Александрия". Особо стоит отметить желание и самоотдачу закарпатской команды.