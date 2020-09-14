  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Нападающий Денис Баланюк прекратил сотрудничество с Олимпиком
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нападающий Денис Баланюк прекратил сотрудничество с Олимпиком

Премьер-лига
(1 голосов)

Через полгода

Нападающий Денис Баланюк прекратил сотрудничество с Олимпиком
Новина українською

Донецкий клуб расстался с 23-летним форвардом Денисом Баланюком.

Контракт между футболистом и клубом был расторгнут по взаимному согласию.

Читайте такжеСК Днепр-1 - Олимпик 1:3. Обзор матча и видео голов

Баланюк присоединился к "Олимпику" зимой 2020 года. За донецкую команду он провел 8 матчей в Премьер-лиге, записал на свой счет один гол.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпик (Донецк) Денис Баланюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Олімпік

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Siren05 (Мариуполь)
14.09.2020 в 13:55
А когда-то был перспективным, вызывался в сборную...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...