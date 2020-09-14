Премьер-лига
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Нападающий Денис Баланюк прекратил сотрудничество с Олимпиком
Через полгода
Контракт между футболистом и клубом был расторгнут по взаимному согласию.
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Баланюк присоединился к "Олимпику" зимой 2020 года. За донецкую команду он провел 8 матчей в Премьер-лиге, записал на свой счет один гол.
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Источник:Олімпік
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Комментарии (1)
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Siren05 (Мариуполь)
14.09.2020 в 13:55
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