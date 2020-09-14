Нападающий Денис Баланюк прекратил сотрудничество с Олимпиком

Донецкий клуб расстался с 23-летним форвардом Денисом Баланюком.

Контракт между футболистом и клубом был расторгнут по взаимному согласию.

Баланюк присоединился к "Олимпику" зимой 2020 года. За донецкую команду он провел 8 матчей в Премьер-лиге, записал на свой счет один гол.