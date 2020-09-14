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Срна о своей должности: Мое место не в офисе, а на поле

Премьер-лига
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Хочет быть тренером

Срна о своей должности: Мое место не в офисе, а на поле
Новина українською

Директор по футболу донецкого "Шахтера" Дарио Срна в интервью ТК Футбол рассказал о видении своего будущего и об имеющейся должности.

Я люблю вызовы и люблю ответственность. Пока хорошо удается. Обязанностей много. Что касается моего участия, когда продают и покупают игроков, очень важным является развитие молодых игроков, помогать им, когда они приезжают в "Шахтер". Чтобы быстро адаптировались и демонстрировали красивый атакующий шахтеровский футбол.

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Я просыпаюсь с мыслью, чтобы помочь "Шахтеру", помочь сделать его сильнее и с этой идеей иду спать. Я знаю одно: моя жизнь - это футбольная жизнь и мое место не в офисе, а на поле. Посмотрим, как будет складываться ситуация в будущем, но я не исключаю, что однажды стану тренером... тренером "Шахтера", тренером сборной, тренером кого-нибудь. Я этого не исключаю. И никогда не исключал.

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк)
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Источник:
Великий футбол

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