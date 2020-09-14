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Красников: Я не вижу, что Динамо составит конкуренцию Шахтеру в чемпионате

Премьер-лига
(8 голосов)

Но у Луческу есть реваншистские настроения

Красников: Я не вижу, что Динамо составит конкуренцию Шахтеру в чемпионате
Новина українською

Бывший вице-президент Динамо и основатель Металла Евгений Красников поделился с ТК Футбол мнением о назначении Мирчи Луческу тренером киевского клуба.

Сложное решение. Много составляющих. Он хочет работать. Понятное дело, что у него есть настроение реваншистские. Это нормально, спортивно. Если "Динамо" не усилится квалифицированными игроками, ему будет очень трудно составить конкуренцию "Шахтеру". Победа в Суперкубке - это совсем не показатель. У Луческу выйдет в "Динамо" точно лучше, чем его предшественникам.

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Вопрос, что хочет "Динамо". Выиграть чемпионат у Луческу, наверное, не получится. А сделать боеспособный коллектив из имеющихся игроков - думаю, да. Разный уровень футболистов. Перспективная молодежь снова, но это надо ждать.

Я не вижу, что "Динамо" составит конкуренцию «Шахтеру» в чемпионате по качеству, подобру футболистов, все. Финансовая составляющая здесь тоже свою роль играет.

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В статье: Евгений Красников Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Великий футбол
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Комментарии (1)
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Пришта Литин (Киев)
14.09.2020 в 16:40
Это ясно. Не в этом чемпионате. Пока байстрюк куЧмы банкует Украиной, шлюхтеровцы всегда будут обеспечены золотыми медалями.
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