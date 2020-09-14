Ингулец усилился молодым полузащитником Зари

"Заря" на своем официальном сайте объявила, что полузащитник Владимир Белоцерковец переходит в состав новичка УПЛ "Ингульца" на правах аренды.

Срок аренды рассчитан до конца нынешнего сезона.

20-летний игрок в минувшем сезоне дебютировал в УПЛ, а в нынешнем был в заявке на матч 1-го тура.