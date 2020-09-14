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Ингулец усилился молодым полузащитником Зари

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок перешел в клуб из Петрово на один сезон

Ингулец усилился молодым полузащитником Зари
Новина українською

"Заря" на своем официальном сайте объявила, что полузащитник Владимир Белоцерковец переходит в состав новичка УПЛ "Ингульца" на правах аренды.

Срок аренды рассчитан до конца нынешнего сезона.

20-летний игрок в минувшем сезоне дебютировал в УПЛ, а в нынешнем был в заявке на матч 1-го тура.

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В статье: Заря (Луганск) Заря Ингулец (Петрово) Ингулец Владимир Белоцерковец
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Источник:
Заря
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