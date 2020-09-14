Шесть оттенков серого. Акценты зрителя на играх второго тура УПЛ

Насколько первый тур сезона был ярким, настолько же второй выглядел неброско. Все шесть матчей подчеркнули эту серость по-своему, а седьмой, который потенциально мог скрасить ее хотя бы за счет мастерства игроков чемпиона, вообще не состоялся.

К слову, обе уже перенесенные игры чемпионата – с участием львовских команд. И я могу лишь предполагать, что есть причина, а что следствие: катастрофический для "вышки" уровень игры или инфекционные проблемы в клубах из неблагополучного региона. А если вспомнить, что первыми они начались в "Карпатах", то мы получим некую систему.

Автор ничего не утверждает. Или во Львове слишком игнорируют коронавирус, или он поразительно удачно совпал с неготовностью команд из этого города к борьбе на уровне УПЛ. А уж получив дополнительную передышку, можно и порассуждать о том, как они хотели играть. Аналогичный случай был летом в первой лиге – кое-кто там "переобувался" буквально на ходу.

Но вернемся к нашей серости. В половине игр она выразилась в унылом количестве голевых моментов. В другой половине их было хоть отбавляй, но в двух поединках при этом был забит лишь один гол на двоих (серость в реализации), а еще в одном – на поле оказалась лишь одна команда. И это уже была вопиющая серость.

Ворскла – Ингулец 2:0

Динамо – Десна 0:0

Минай – Александрия 1:0

Колос – Львов 4:0

Днепр-1 – Олимпик 1:3

Заря – Мариуполь 0:1

Зрелищность.Лидером по моментам стал матч в Ковалевке. Но, подобно тому, как солнце на новом стадионе слепило в одну сторону, так и игра эта прошла за явным преимуществом "Колоса". В таких случаях говорят: не заметили соперника. Насколько тренировка с львовскими фишками способствовала подготовке к Европе – увидим, наверное, в четверг.

В Запорожье и Киеве матчи были одинаково смотрибельными и, по сути, лишь немногим уступили здесь сельскому флагману. Но убогая реализация голевых шансов смазала впечатление от игры у многих из нас. Особенно у тех, кто любит повторять замшелую притчу о том, что забывается, а что остается.

В Днепре и Полтаве число голевых возможностей было неудовлетворительным. Но тут наоборот, "самое красивое в футболе" - счет на табло удачно это закамуфлировал. Особенно у "Днепра" с "Олимпиком", которые, кроме четырех голов, создали еще лишь по одному моменту.

В Ужгороде, называя вещи своими именами, в этом смысле, был мрак. До перерыва – только гол, после – три эпизода разной степени опасности в последние двадцать минут.

Подчеркну, самые скучные матчи прошли с участием новичков. Оглядываясь на увиденное в прошлом сезоне, вынужден констатировать: да, это был типичный уровень зрелищности именно для первой лиги.

Интрига. Раньше всего занавес упал в той же Ковалевке. "Колос" выносил "Львов" как до 26-й минуты, когда Лысенко открыл счет, так и после – свой первый момент гости удосужились заиметь аж в концовке матча, при 3:0. "Днепр" подкосило удаление Когута перед самым перерывом – сразу после отдыха "Олимпик" удвоил счет.

Сомнения в победе "Ворсклы" фактически отпали в середине второго тайма, когда Кане с пенальти забил второй гол. А после удаления у "Ингульца" Козака пять минут спустя игру можно было заканчивать, как закончились в ней стоящие внимания события.

"Александрия" вероятно еще могла уйти от поражения на 76-й минуте, будь поточнее удар Ковальца. Гладкий пытался спасти "Зарю" еще на 88-й минуте, но с тем же успехом. А вот Вербич мог принести победу "Динамо" уже в компенсированное время, но не сумел переиграть Паста. Впрочем, замечу, что ни один из перечисленных шансов не был из серии явно убойных.

Логика. Наиболее закономерный счет был зафиксирован в Ковалевке и Запорожье. Цифры 4:0 идеально отражают степень превосходства "Колоса" в голевых моментах. Для "Мариуполя", наверное, точнее было бы 2:1.

"Олимпик" и "Ворскла", пожалуй, "наиграли" скорее на минимальные победы (при всех комплиментах и реверансах в сторону "Ингульца"). В Ужгороде смотрелась откровенная "нулевка". А вот "Динамо" таки точно потеряло два очка, ибо однозначно заслуживало тех же 2:1 по соотношению голевых возможностей.

Судейство. Серому туру – серый арбитраж. На сей раз, хорошем смысле слова: без очевидных скандалов. Ведь хороший судья – незаметный судья. И это меня весьма радует: мой "внештатный" консультант все еще догуливает свой отпуск – красиво жить не запретишь. А штатные эксперты сайта, на момент написания этих строк, дружно отмолчались. В знак согласия?

На мой же дилетантский взгляд (чтобы свято место не пустовало) рука черниговца Тамма была неподсудна – случайный мяч (извиняюсь, но об этом таки-говорил Ступар). Возможный фол ковалевца Кравченко перед первым голом меркнет на фоне итогового результата и общей картины игры. А справедливость удаления Козака признал сам коуч "Ингульца" Лавриненко, за что ему респект и уважуха.

Короче говоря, Фемида ничего не зарешала.

Везение. На общем сером фоне блестящим исключением из правил и подлинным пиршеством Фортуны стал отдельно взятый первый тайм в Киеве.

14-я минута – стойка ворот "Динамо" после удара Будковского, 21-я – его же промах с поистине смертоносной позиции, 41-я – стойка ворот "Десны" после удара Кендзеры, на следующей минуте уже Де Пена потрясает мячом перекладину. А, сюжетец? Однако в перерыве госпожа Удача умыла руки: да они сегодня и без меня справятся. В смысле, не забьют…

Личности. Немудрено, что самая яркая фигура тура представляет "Колос". Лысенко в течение получаса (до плюс после перерыва) буквально затерзал оборону соперника, сделав при этом дубль. Вторым назвал бы мариупольца Кулакова, феерившего реже, но дольше и ассистировавшего в эпизоде с победным голом.

Третье место разделят "олимпиец" Бенито с двумя ассистами, его партнер Шахаб и полтавчанин Степанюк – по голу плюс заработанный пенальти.

Наибольшее количество "взрослых" сэйвов: три-пять – совершил кипер "Зари" Шевченко. Среди прочих запомнился Паст из "Десны".

Симпатии. Ну, ясен пень, напрашивается "Колос". Пусть даже он играл так, как позволил ему немощный соперник. Забросайте меня камнями, но вторым будет "Динамо": счет счетом, а меня, как зрителя, таки-развлекли своей игрой. И отдам должное "Мариуполю" - не ожидал. Если это рука младшего Маркевича, то он таки-может. Или первый случай останется случаем?

Меньше всего футбола, в моем понимании любителя атакующей игры, я увидел в исполнении все тех же "новых дворян" - "Миная" с "Ингульцом". Под стать им были в этом туре "Днепр" и "Александрия". "Десну" не предлагать: автобус или троллейбус, а на свой гол "наиграла" однозначно. О "Львове" или …, или ничего.

Таблица. Естественно, она по-прежнему условна, да еще и с четырьмя проплешинами. И все же отметим лидерство "Ворсклы", успешный старт "Миная" и печальную печальку "Зари", написанную на лице ее тренера. Неужели все так банально, и несостоявшийся переход Скрипника ударит сразу по двум клубам? Грустно, девицы…

Анонсы. Для меня самая увлекательная вывеска следующего тура – "Александрия" - "Ворскла". Команде Максимова, на сей раз, будет очень непросто в поединке с командой уязвленного Шарана. Любопытно будет взглянуть на тех и других в нынешних условиях.

По-своему интригуют пары "Ингульца" с "Десной", "Олимпика" с "Минаем", "Днепра" с "Мариуполем". Меньше возбуждают "Рух" с "Колосом" (если они сыграют). И откровенно жаль "Львов", попадающий теперь под "Динамо", а также "Зарю" - под "Шахтер".

Главное же, хотелось бы, чтобы третий тур был больше похож на первый и меньше – на второй. Ну ее, эту серость, со всеми оттенками в придачу…