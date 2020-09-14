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Рафаилов: В Заре задолженность по зарплате составляет три месяца, все ждут деньги от УЕФА

Премьер-лига
(1 голосов)

Финансовые проблемы луганчан никуда не делись

Рафаилов: В Заре задолженность по зарплате составляет три месяца, все ждут деньги от УЕФА
Новина українською

Бывший генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов поделился мнением о нынешнем финансовом состоянии в луганском клубе и старте команды в нынешнем сезоне УПЛ.

"Вчерашняя игра "Зари" (0:1 от "Маруиполя") представляла собой удручающее зрелище. Одно светлое пятно – Никита Шевченко.

Все дружно накинулись на Скрипника. Поверьте, он делает все, что может. Причина не в нем. Трудно руководить командой, перед которой задолженность по зарплате три месяца и идет четвертый.

Иностранцы, которые пришли зимой, за семь месяцев работы, нелегкой работы, получили три зарплаты. Как и чем мотивировать игроков? А вновь пришедшие... Они что, горят желанием играть, видя такую ситуацию?

Все ждут деньги от УЕФА, которые поступят в конце ноября, но ими будут покрыты долги и расходы на участие в соревнованиях, плюс обещанная президентом премия.

А дальше что? Ах да, ждем, что владельцем "Зари" станет кто-нибудь из основных акционеров Tesla или Saudi Oranco", – написал Рафаилов в фейсбуке.

Напомним, что "Заря" начала сезон в УПЛ с двух поражений и сейчас находится на предпоследнем месте в турнирной таблице.

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В статье: Заря (Луганск) Сергей Рафаилов
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Комментарии (2)
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Dimka26 (Чернигов)
14.09.2020 в 16:32
Просто Президент жлобяра. Если так посмотреть. То он с Зарей выезжал за счет других все время, не вкладывая в клуб денег. В одно время выезжал за счет арендованных с Шахтера. Потом через кумовство как-то странным образом заполучил достаточное количество молодежи Днепра бесплатно, заработал на Лунине. Потом Заря выезжала на арендованных Динамо. А где свои игроки? А свои отпускаются за копейки. Хотя за это время Заря заработала достаточное количество денег на трагнсферах. И если бы Президент вливал деньги в бюджет клуба - уже давно была бы команда хорошего уровня. Но что поделать.
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viajador (село Ригачка)
14.09.2020 в 16:20
При Рафаїлові такого не було...
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