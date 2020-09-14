Рафаилов: В Заре задолженность по зарплате составляет три месяца, все ждут деньги от УЕФА

Бывший генеральный директор " Зари " Сергей Рафаилов поделился мнением о нынешнем финансовом состоянии в луганском клубе и старте команды в нынешнем сезоне УПЛ.

"Вчерашняя игра "Зари" (0:1 от "Маруиполя") представляла собой удручающее зрелище. Одно светлое пятно – Никита Шевченко.

Все дружно накинулись на Скрипника. Поверьте, он делает все, что может. Причина не в нем. Трудно руководить командой, перед которой задолженность по зарплате три месяца и идет четвертый.

Иностранцы, которые пришли зимой, за семь месяцев работы, нелегкой работы, получили три зарплаты. Как и чем мотивировать игроков? А вновь пришедшие... Они что, горят желанием играть, видя такую ситуацию?

Все ждут деньги от УЕФА, которые поступят в конце ноября, но ими будут покрыты долги и расходы на участие в соревнованиях, плюс обещанная президентом премия.

А дальше что? Ах да, ждем, что владельцем "Зари" станет кто-нибудь из основных акционеров Tesla или Saudi Oranco", – написал Рафаилов в фейсбуке.

Напомним, что "Заря" начала сезон в УПЛ с двух поражений и сейчас находится на предпоследнем месте в турнирной таблице.