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Бразилец Клейтон не подошел Динамо
Не каждый бразилец подходит Луческу
Бразильский полузащитник Клейтон не подошел "
Некоторое время Клейтон находился на просмотре в киевском клубе и сыграл в спарринге с "Колосом", однако так и не смог убедить тренерский штаб.
До приезда в Украину Клейтон выступал за бразильскую команду "Баия", в которой получил статус свободного агента. Может сыграть слева и справа в полузащите, а также на позиции второго форварда.
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Источник:ТаТоТаке
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Комментарии (3)
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Dimka26 (Чернигов)
14.09.2020 в 16:39
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Cerega15 (Kherson)
14.09.2020 в 16:53
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ascent (Луксор)
14.09.2020 в 17:07
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