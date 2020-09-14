Бразилец Клейтон не подошел Динамо

Бразильский полузащитник Клейтон не подошел " Динамо ", сообщает ТаТоТаке.

Некоторое время Клейтон находился на просмотре в киевском клубе и сыграл в спарринге с "Колосом", однако так и не смог убедить тренерский штаб.

До приезда в Украину Клейтон выступал за бразильскую команду "Баия", в которой получил статус свободного агента. Может сыграть слева и справа в полузащите, а также на позиции второго форварда.