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Бразилец Клейтон не подошел Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Не каждый бразилец подходит Луческу

Бразилец Клейтон не подошел Динамо
Новина українською

Бразильский полузащитник Клейтон не подошел "Динамо", сообщает ТаТоТаке.

Некоторое время Клейтон находился на просмотре в киевском клубе и сыграл в спарринге с "Колосом", однако так и не смог убедить тренерский штаб.

До приезда в Украину Клейтон выступал за бразильскую команду "Баия", в которой получил статус свободного агента. Может сыграть слева и справа в полузащите, а также на позиции второго форварда.

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В статье: Динамо (Киев) Клейтон да Силва
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (3)
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Dimka26 (Чернигов)
14.09.2020 в 16:39
Свободный игрок - никому не нужный игрок.
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Cerega15 (Kherson)
14.09.2020 в 16:53
де Пена с тобой не согласился бы
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ascent (Луксор)
14.09.2020 в 17:07
А кому нужен Де Пена, кроме как Динамо?
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