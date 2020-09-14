Срна: Луческу мне говорил, что, наверное, не будет принимать Динамо

Бывший капитан " Шахтера ", а ныне директор клуба по футболу Дарио Срна в эфире ТК Футбол прокомментировал решение Мирчи Луческу возглавить "Динамо."

- Это еще раз доказывает, что все в жизни бывает. Мы общались, он мне говорил, что, наверное, не будет принимать "Динамо". И через пару дней я читаю, что он подписал контракт с "Динамо". Что я мог бы сказать? Мистер, поздравляю, желаю вам здоровья, будем играть друг против друга. Если честно, то я не ожидал, что Мистер примет такое решение. Просто не ожидал. Это его решение. То, что он сделал для "Шахтера", никто и никогда у него не заберет. Он сделал много, но сейчас наши пути разошлись. Он - в "Динамо", у нас есть наш клуб. Каждый будет биться за хороший результат.

- Почему вы проиграли Суперкубок?

- Я всегда скорее выберу чемпионат, чем Суперкубок. Самая важная цель - это чемпионат и пройти в группу Лиги чемпионов. И с Фонсекой, и с Каштру мы проигрывали Суперкубок. Что касается трофеев, то Суперкубок для нас на третьем месте. Я поздравил "Динамо" с победой после игры. Они выбрали тактику, которая принесла им результат. Мы создали много моментов, не забили. Нам всем понравилась наша игра. С такой игрой я не боюсь за чемпионат. В игре с "Олимпиком" я увидел, что "Динамо" прибавило. А в игре с "Шахтером" я этого не увидел. И "Десна" прибавляет, и "Заря". Очень сложный чемпионат. Физически сложный. Этот сезон будет непростым. Я доволен, что команды растут. Такой чемпионат заставит нас всех больше и лучше работать. И это хорошо. Это важно для украинского футбола, сборной, имиджа украинского футбола в Европе. Если посмотреть, в какой ситуации сегодня находится Украина и украинский футбол, то я очень доволен.