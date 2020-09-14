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Срна: Луческу мне говорил, что, наверное, не будет принимать Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

И снова о Луческу в Динамо

Срна: Луческу мне говорил, что, наверное, не будет принимать Динамо
Новина українською

Бывший капитан "Шахтера", а ныне директор клуба по футболу Дарио Срна в эфире ТК Футбол прокомментировал решение Мирчи Луческу возглавить "Динамо."

- Это еще раз доказывает, что все в жизни бывает. Мы общались, он мне говорил, что, наверное, не будет принимать "Динамо". И через пару дней я читаю, что он подписал контракт с "Динамо". Что я мог бы сказать? Мистер, поздравляю, желаю вам здоровья, будем играть друг против друга. Если честно, то я не ожидал, что Мистер примет такое решение. Просто не ожидал. Это его решение. То, что он сделал для "Шахтера", никто и никогда у него не заберет. Он сделал много, но сейчас наши пути разошлись. Он - в "Динамо", у нас есть наш клуб. Каждый будет биться за хороший результат.

- Почему вы проиграли Суперкубок?

- Я всегда скорее выберу чемпионат, чем Суперкубок. Самая важная цель - это чемпионат и пройти в группу Лиги чемпионов. И с Фонсекой, и с Каштру мы проигрывали Суперкубок. Что касается трофеев, то Суперкубок для нас на третьем месте. Я поздравил "Динамо" с победой после игры. Они выбрали тактику, которая принесла им результат. Мы создали много моментов, не забили. Нам всем понравилась наша игра. С такой игрой я не боюсь за чемпионат. В игре с "Олимпиком" я увидел, что "Динамо" прибавило. А в игре с "Шахтером" я этого не увидел. И "Десна" прибавляет, и "Заря". Очень сложный чемпионат. Физически сложный. Этот сезон будет непростым. Я доволен, что команды растут. Такой чемпионат заставит нас всех больше и лучше работать. И это хорошо. Это важно для украинского футбола, сборной, имиджа украинского футбола в Европе. Если посмотреть, в какой ситуации сегодня находится Украина и украинский футбол, то я очень доволен.

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В статье: Мирча Луческу Дарио Срна Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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paramon7 (Запорожье)
14.09.2020 в 21:49
Что-то много стало этого провокатора.Слишком много нехорошего он и вся Донецкая мафия на Луческу льют. А ОН больше всех сделал для Шахтера. Какими же надо быть неблагодарными... Но чего я жду от Срны, Палкина, Ахметова...
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Kolibri (Киевоград)
14.09.2020 в 21:23
Цыгане имеют свойство обманывать! Разведет Киев своими магическими фокусами и уедет себе...... Жалко так Динамо, что капец((((
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
14.09.2020 в 21:11
Бомжи такие смешные... «Луческу уже не тот... нам он нафиг не надо... но он же обещал не ити в Динамо...» не фанат Луческу, но комплексы клуба из бывшего Донецка просто прекрасны :)
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